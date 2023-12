Viktoria Köln: Nach Zusammenbruch - Handle "brummt noch etwas der Kopf"

Im Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg blieb Simon Handle von der Viktoria Köln bewusstlos liegen. Nach einer Nacht im Krankenhaus durfte der 30-Jährige bereits zurück nach Köln.

Es war der große Schreckmoment am 18. Spieltag der 3. Liga: Im Spiel beim SSV Jahn Regensburg wurde Viktoria Kölns Simon Handle unglücklich im Gesicht getroffen und blieb bewusstlos im Strafraum liegen.

Nach etwa acht Minuten, in denen die Spieler den verlezten Handle abschirmten, während die Sanitäter ihm halfen, verließ der 30-Jährige zwar fixiert auf einer Trage, aber ansprechbar den Rasen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag blieb der Linksverteidiger noch zur Beobachtung im Krankenhaus in Regensburg. Am Montag gaben die Ärzte ihm dann grünes Licht, in Begleitung von Viktorias Physiotherapeut Tim Kruse die Heimfahrt in die Domstadt anzutreten.

"Eine solche Verletzung hatte ich zum Glück bislang nicht. Mir brummt etwas der Kopf, aber ich bin froh, dass ich mich auf dem Heimweg befinde und es mir besser geht", erklärte Handle gegenüber der BILD.

Es ging alles schnell. Das sind Situationen, die im Fußball leider passieren können. Davor ist keiner gefeit. Simon Handle

Er habe sich die Szene zwar im Nachgang selbst noch einmal angeschaut, doch "es ging alles schnell. Das sind Situationen, die im Fußball leider passieren können. Davor ist keiner gefeit. Ich bin ehrlicherweise froh, dass die Sache für mich glimpflich ausgegangen ist. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen."

Die Kölner hatten ihrem verletzten Teamkollegen zuvor immerhin noch eine Freude machen können. Drei Minuten vor dem Ende verwandelte Jonah Sticker aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich für die Kölner. "Ich freue mich über die starke Leistung der Mannschaft und den Punktgewinn", unterstrich Handle trotz Brummschädel.

Die Kölner bleiben damit zwar nun schon seit fünf Ligaspielen ohne Sieg (0-2-3) und sind nach einem starken Saisonstart mittlerweile auf Platz 14 abgerutscht, der Punkgewinn beim Ligaprimus dürfte dennoch Aufwind für die verbleibenden drei Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr geben. Schon am Mittwochabend (19 Uhr) geht es für die Mannschaft von Olaf Janßen im Mittelrheinpokal zu Landesligist FC Pesch. In der Liga folgen anschließend die Duelle gegen den SC Freiburg II und beim SC Verl.