Viktoria Köln: Handle bricht zusammen - Zustand stabil

Viktoria Kölns Mittelfeldspieler Simon Handle bricht zusammen, bleibt liegen. Die Bestürzung ist groß, wenig später folgt erste Erleichterung.

Das Drittliga-Fußballspiel zwischen Jahn Regensburg und Viktoria Köln (1:1) ist am Sonntag von einem medizinischen Zwischenfall bei den Gästen überschattet worden.

Kölns Mittelfeldspieler Simon Handle brach in der 49. Minute zusammen und blieb benommen liegen. Acht Minuten wurde der 30-Jährige auf dem Rasen behandelt, ehe er mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Handle befinde sich einem stabilen Zustand, teilten die Kölner am Abend mit. Er soll am Montag nach Köln zurückkehren.

„Bei der Aktion hat sich Simon im Fallen sehr heftig auf die Zunge gebissen, dann wurde er kurz bewusstlos. Er ist aber ansprechbar, stabil und kann sich an alles erinnern“, sagte Kölns Sport-Vorstand Franz Wunderlich der „Bild“.

Nach einem Standard der Gastgeber war Handle liegen geblieben, seine Teamkollegen bildeten einen Kreis um ihn. Im Stadion wurde es still. Die Sanitäter kümmerten sich um Handle, der dann ansprechbar war und unter dem Applaus der 7104 Zuschauer auf einer fahrbaren Trage fixiert vom Platz gefahren wurde. „Das Tor und der Punkt sind auch für Simon“, sagte Viktoria-Torschütze Jonah Sticker bei „Magenta Sport“