Vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen hat Drittligist 1860 München auf die sportliche Talfahrt reagiert und Trainer Maurizio Jacobacci von seinen Aufgaben entbunden.

Bereits am Montag berichtete RevierSport über die bedrohliche Lage bei 1860 München. Die Löwen verloren fünf der zurückliegenden sechs Pflichtspiele, inklusive dem Landespokal-Aus beim Fünftligisten FC Pipinsried. Jüngster Tiefpunkt: das 0:3 bei der U23 von Borussia Dortmund am Sonntagabend.

Die rund 1000 mitgereisten 1860-Fans ließen anschließend ihren Frust raus. So musste sich auch Maurizio Jacobacci "Trainer raus"-Rufe gefallen lassen.

Die Verantwortlichen haben sich wohl die Rufe der Zuschauer zu Herzen genommen, denn nur zwei Tage nach diesem Spiel wurde Jacobacci tatsächlich von seinen Aufgaben entbunden. Bereits das Training am Dienstagnachmittag wird er nicht mehr leiten. Auch Co-Trainer Stefan Reisinger wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt.

"Wir danken Maurizio Jacobacci für seine Arbeit, die er beim TSV 1860 München in den vergangenen Monaten geleistet hat", sagt Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer.

"Mauri hat in einer sehr herausfordernden Phase äußerst viel Verantwortung übernommen und nicht nur als Cheftrainer nahezu rund um die Uhr für die Löwen gearbeitet, sondern sich in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 auch als Teamplayer mit großem Ehrgeiz und unbedingtem Willen zum sportlichen Erfolg erwiesen. Gemeinsam mit unserem Chefscout Jürgen Jung hat er die sportliche Verantwortung für die Zusammenstellung des Kaders übernommen und trotz Reduzierungen im Sportbudget eine Mannschaft geformt, die eine gute Rolle in der 3. Liga spielen kann."

Leider konnte die Mannschaft ihre Leistungen nicht wie gewünscht in Punkte ummünzen, so dass wir uns vom Wechsel im Trainerteam nun neue Impulse in der Mannschaft erwarten. Die gesamte Löwen-Familie dankt Maurizio Jacobacci und Stefan Reisinger recht herzlich für ihren Einsatz und wünscht den beiden und ihren Familien für die Zukunft nur das Beste. Marc-Nicolai Pfeifer.

Jacobacci hatte das Traineramt an der Grünwalder Straße erst am 26. Februar 2023 übernommen, nachdem Michael Köllner Ende Januar seinen Posten hatte räumen müssen. Nach über neunmonatiger Amtszeit und einem Punkteschnitt von 1,46 wurde der 60-Jährige nun ebenfalls entlassen.

Auch aus Reviersicht ist diese Trainerentlassung nicht unbedeutend: Der nächste Gegner der "Löwen" heißt Rot-Weiss Essen. Am Samstag (09. Dezember, 14 Uhr) kommt es im Grünwalder Stadion zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs.

Dann wird U21-Trainer Frank Schmöller auf der Trainerbank sitzen. Der 57-Jährige wird diese Aufgabe bis zur Winterpause ausüben. In der aktuellen Bayernliga-Saison hat die Nachwuchsmannschaft nach 21 Spielen bereits 40 Punkte auf dem Konto und steht auf Tabellenplatz 4.