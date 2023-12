RWE: Diese Elf schickt Dabrowski gegen Sandhausen aufs Feld

Rot-Weiss Essen gegen den SV Sandhausen: Ab 14 Uhr ist Anstoß im Stadion an der Hafenstraße. Wir haben schon die Aufstellungen parat.

Rot-Weiss Essen trifft ab 14 Uhr auf den SV Sandhausen und muss notgedrungen seine zuletzt stabile Startelf verändern.

Christoph Dabrowski hatte schon unter der Woche verraten, dass für den gesperrten Felix Götze Mustafa Kourouma zum Einsatz kommen könnte. Und so kommt es auch. (Siehe Aufstellungen in der Infobox.)

Auch der Gast aus Baden-Württemberg muss in Essen neben Lucas Laux (Reha nach Kreuzbandriss), Dennis Diekmeier (muskuläre Probleme) und Joe-Joe Richardson (Meniskus-Schaden) sowie Alex Fuchs (Kniebeschwerden) auf Rouwen Hennings verzichten, der sich in der vergangenen Partie einen Muskelfaserriss zugezogen hat.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen: "Die ganze Woche war es ganz gut, auch wenn die Plätze etwas tief waren. Donnerstag war der erste Tag mit Frost, wir konnten aber trotzdem ordentliche Einheiten absolvieren. Sandhausen ist eine sehr ambitionierte Mannschaft, die mit hohen Zielen angetreten ist. Die Kaderzusammenstellung unterstreicht das auch. Sie forcieren das Vertikalspiel, haben viele Spieler in der letzten Linie und wollen relativ schnell nach vorne kommen. Es ist eine Mannschaft, die schnell umschalten kann und vor allem im Zentrum erfahrene Spieler hat mit Mühling und Ben Balla zum Beispiel."

Rot-Weiss Essen: Golz - Voufack, Rios Alonso, Kourouma, Brumme - Sapina, Müsel - Obuz, Harenbrock, Young - Vonic Golz - Voufack, Rios Alonso, Kourouma, Brumme - Sapina, Müsel - Obuz, Harenbrock, Young - Vonic Bank: Wienand, Manu, Plechaty, Berlinski, Voelcke, Wiegel, Rother, Doumbouya Schiedsrichter: Patrick Kessel SV Sandhausen: Rehnen - Ehlich, Göttlicher, Geschwill, Weik - Mühling, Ben Balla - Stolze, El-Zein, Burcu - D. Otto Bank: Klein, Knipping, Zander, Maciejewski, Schuster, Evina, R. Meier

Jens Keller, Trainer des SV Sandhausen: "Ich erwarte ein gutes Drittligaspiel auf Augenhöhe. Die Essener Mannschaft steht kompakt und kommt mit viel Tempo über die Außenbahnen nach vorne. Essen hatte einen guten Lauf, doch wir sind auch nicht schlecht drauf aktuell. In Essen sind immer viele Zuschauer, die unheimlich tolle Stimmung machen. Dort brennt es immer. Das sollte uns beflügeln, vor so einer Kulisse zu spielen. Es ist auch eine Begegnung für die Tabelle. Es sind nur wenige Vereine drei Punkte vor uns, deshalb sind wir wieder dick im oberen Bereich dabei, wenn wir in Essen gewinnen."