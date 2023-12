Preußen Münster: Adlerträger geben Vertragsverlängerung von Eigengewächs bekannt

Der SC Preußen Münster hat am 1. Dezember 2023 bekanntgegeben, dass einer der talentiertesten Spieler im SCP-Kader seinen Vertrag verlängert hat.

Jano ter Horst bleibt ein Adlerträger. Diese Vertragsverlängerung gab der Drittligist am Freitag (1. Dezember 2023) bekannt. Für wie viele Jahre der 21-Jährige verlängerte, wurde vom SC Preußen Münster nicht kommuniziert.

Neben 44 Einsätzen in den Junioren-Bundesligen U17 und U19 lief ter Horst, der im Sommer 2021 den Schritt zur U23 ging, insgesamt 52 Mal in der Oberliga auf. Ein stabiles Fundament für sein Pflichtspieldebüt in seinem ersten Profijahr, das er ausgerechnet im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München feierte.

Weil der Rechtsfuß überzeugte, durfte er in der Folge auch in der Liga ran – und da gelang ihm in seinem ersten Spiel gleich einen Assist, im zweiten Spiel folgte sein erstes Tor. Seither gehört er zum Stammpersonal und stand immer in der Startelf. Ter Horst kommt auf acht Drittliga-Einsätze unter Trainer Sascha Hildmann.

"Die Geschichte von Jano ist überragend. Sich bewusst dafür zu entscheiden, ein zweites Standbein aufzubauen und sich währenddessen in der U23 auf sehr hohem Niveau mit viel Spielpraxis weiterzuentwickeln, war goldrichtig und eine Entscheidung, hinter der wir als Club voll und ganz stehen. Nicht jedem gelingt der Schritt, bei den Profis Fuß zu fassen – egal, wie groß das Talent ist. Umso wichtiger ist es, sich auch beruflich eine Perspektive aufzubauen. Wenn das in dieser Kombination gelingt, ist es eine Win-Win-Situation für alle", unterstreicht Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport, den besonderen Ausbildungsweg von ter Horst.

"Mit den Erfahrungen, die Jano gemacht hat, ist er nicht nur als Fußballer, sondern auch als Persönlichkeit gereift. Das hat ihm sicherlich auch geholfen, sich in den ersten Wochen und Monaten mit der nötigen Geduld im Training zu beweisen und um dann in dem Moment, indem er die Chance erhalten hat, zu performen. Wir sind jedenfalls sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und den starken Leistungen, die er in den letzten Wochen konstant gezeigt hat. Dass sein Weg auch in Zukunft beim SC Preußen weitergeht, ist nur folgerichtig und freut mich sehr. Das ist der Weg, für den wir stehen wollen!"