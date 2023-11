Drittligist SSV Jahn Regensburg ist die Mannschaft der Stunde. Der Tabellenführer steht kurz vor einem Rekord.

Was für ein Schlussspurt in der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem SSV Jahn Regensburg. Dieses Topspiel der 3. Liga bot Spannung bis zur letzten Sekunde.

Das bessere Ende hatte der Gast auf seiner Seite: Der SSV Jahn siegte nach 95 intensiven Minuten vor 29.578 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion mit 1:0 (0:0) und verdrängte Dresden somit von der Tabellenspitze. Florian Ballas köpfte in der Nachspielzeit eine Ecke von Tobias Eisenhuth zum Siegtreffer in die Maschen und ließ die Dynamo-Fans verstummen.

Durch dieses Tor sicherte Ballas seiner Mannschaft nicht nur die Tabellenführung, sondern zeitgleich auch den neunten (!) Sieg in Serie. Das letzte Mal, dass die Elf von Cheftrainer Joe Enochs den Platz nicht als Gewinner verließ, war am 23. September bei der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Sandhausen. Seit nunmehr über zwei Monaten hat Regensburg also jedes Spiel gewonnen.

Es ist keine große Überraschung, dass der Spitzenreiter damit auf Rekordkurs liegt. Zehn Dreier am Stück, das ist der Bestwert in der Geschichte der 3. Liga. Diese Bestmarke wurde vom Karlsruher SC in der Saison 2012/13 aufgestellt. Seinerzeit gewannen die Badener zwischen dem 24. Oktober und dem 26. Januar alles, was es in der Liga zu gewinnen gab und feierten am Ende der Spielzeit den Aufstieg in die 2. Liga.

Die Siegesserie des SSV Jahn Regensburg im Überblick: 1:0 in Aue, 2:0 gegen Mannheim, 4:2 in Ingolstadt, 2:1 gegen Lübeck, 2:1 in Halle, 2:1 gegen Münster, 1:0 bei 1860 München, 2:0 gegen Ulm, 1:0 in Dresden

Auch Regensburg ist auf dem besten Weg, in die Zweitklassigkeit zurückzukehren. Der Vorsprung auf den Tabellendritten SC Verl und den Vierten Rot-Weiss Essen beträgt bereits satte zehn Punkte.

Um den Drittliga-Rekord des KSC einzustellen, muss der Primus am Sonntagnachmittag (03. Dezember, 16.30 Uhr) den abstiegsbedrohten SC Freiburg II bezwingen. Auf dem Papier eine sehr lösbare Aufgabe, aber in dieser 3. Liga ist bekanntlich alles möglich.

Sollte gegen Freiburg II ein Dreier gelingen, dann könnte sich der SSV Jahn Regensburg am darauffolgenden Spieltag (10. Dezember, 13.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Viktoria Köln die alleinige Bestmarke krallen und sich dadurch endgültig in den Geschichtsbüchern der 3. Liga verewigen.