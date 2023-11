Drittligist FC Ingolstadt trennte sich gegen Borussia Dortmund II 1:1-Remis. Nun steht die Diagnose beim verletzten Jannik Mause fest.

Es war die große Schrecksekunde im Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und Borussia Dortmund II (1:1). In der sechsten Minute der Nachspielzeit wurde FCI-Torjäger Jannik Mause von Gäste-Keeper Marcel Lotka brutal gefoult.

Was war passiert? Lotka wollte einen langen Ball von Ingolstadts Pascal Testroet abfangen, aber verschätzte sich in dieser Situation und traf den heranstürmenden Mause hart mit dem Knie im Gesicht. Der Stürmer musste minutenlang behandelt werden, verließ anschließend den Platz mit stark blutender Nase und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dafür sah Lotka folgerichtig die Rote Karte und wurde für die letzten Minuten im Tor von Feldspieler und Kapitän Franz Pfanne ersetzt. Am Endstand änderte sich nichts mehr: Ingolstadt und die BVB-Reserve trennten sich 1:1 (0:1).

Mittlerweile ist auch die Diagnose bekannt: Mause zog sich einen Nasenbeinbruch zu. Damit hatte er wohl noch Glück im Unglück. Denn auch eine schwerwiegende Kieferverletzung wäre nach diesem brutalen Foul möglich gewesen.

Je nach Heilungsverlauf wird der Offensivakteur mit angefertigter Gesichtsmaske an den nächsten Trainingseinheiten sowie Partien teilnehmen können. FC Ingolstadt.

"Jannik Mause hat sich im Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund einen Nasenbeinbruch zugezogen. Der 25-Jährige war in der Nachspielzeit vom gegnerischen Keeper Marcel Lotka mit dessen Knie sowie Ellenbogen im Gesicht getroffen worden, woraufhin der FCI-Stürmer zunächst auf dem Platz und später im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Je nach Heilungsverlauf wird der Offensivakteur mit angefertigter Gesichtsmaske an den nächsten Trainingseinheiten sowie Partien teilnehmen können", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des FC Ingolstadt.

Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass der 25-Jährige bereits am kommenden Spieltag wieder mitwirken kann: Dann sind die Schanzer zu Gast im Ruhrgebiet beim Tabellenvorletzten MSV Duisburg (11. November, 14 Uhr).

Wie wichtig Mause für den Drittligisten ist, zeigt sich beim Blick auf die Torschützenliste. Mit neun Saisontoren führt der Stürmer diese Liste (gemeinsam mit Dominic Baumann, Hallescher FC) an. Dazu konnte er drei Vorlagen beisteuern und ist damit der zweitbeste Scorer der gesamten 3. Liga - hinter Oliver Batista Meier (SC Verl, 15).

Seinen Durchbruch schaffte Jannik Mause bei Alemannia Aachen. Dort stand er von 2021 bis 2023 unter Vertrag und erzielte in zwei Spielzeiten 22 Regionalliga-Treffer. Aufgrund seiner starken Entwicklung wurde der Rechtsfuß dann vom FC Ingolstadt verpflichtet und bei den Schanzern mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.