Drittligist Rot-Weiss Essen bejubelte gegen Arminia Bielefeld den vierten Sieg in Folge. Das Spiel wurde vor einer ausverkauften Hafenstraße ausgetragen.

Es war keine große Überraschung, als Walter Ruege, Stadionsprecher von Rot-Weiss Essen, während der zweiten Halbzeit gegen Arminia Bielefeld verkündete: "Das Spiel ist ausverkauft. Rot-Weiss Essen bedankt sich für den Besuch von 19.200 Zuschauern."

Die Fans sollten ihr Kommen nicht bereuen: RWE und Bielefeld lieferten sich einen intensiven, spannenden Schlagabtausch über 95 Minuten – mit hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Im ersten Durchgang war Essen die spielbestimmende Mannschaft und führte verdient mit 1:0. Danach wurde Bielefeld aktiver und kam in der 86. Minute zum Ausgleich.

Doch auch damit nicht genug: Ron Berlinski köpfte sein Team in der Nachspielzeit tatsächlich noch zum vierten Sieg in Serie – und ließ die Hafenstraße explodieren.

Nach dem Abpfiff feierten Fans und Mannschaft minutenlang gemeinsam den siebten Dreier in dieser Spielzeit. Auch RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski war bei den Feierlichkeiten mitten drin. "Das fühlt sich überragend an", sagte er anschließend.

Für Rot-Weiss Essen war es die größte Heimkulisse in der laufenden Drittliga-Saison. Zwar war der Heimbereich schon gegen Preußen Münster (1:0) und Dynamo Dresden (3:1) bis auf den letzten Platz gefüllt, aber gegen Bielefeld waren erstmals jetzt auch alle Gästeblock-Tickets vergriffen.

Die fünf größten Heimkulissen von Rot-Weiss Essen seit dem Aufstieg: 1. Rot-Weiss Essen – Arminia Bielefeld (3. Liga, 2:1, 19.200 Fans) 2. Rot-Weiss Essen – MSV Duisburg (3. Liga, 1:1, 19.200 Fans) 3. Rot-Weiss Essen – Rot-Weiß Oberhausen (Niederrheinpokal, 2:0, 19.000 Fans) 4. Rot-Weiss Essen – Hamburger SV (DFB-Pokal, 3:4 n.V., 18.800 Fans) 5. Rot-Weiss Essen – Preußen Münster (3. Liga, 1:0, 18.677 Fans)

Dass zuletzt 19.200 Zuschauer an die Hafenstraße pilgerten, liegt fast auf den Tag genau neun Monate zurück: Am 05. Februar war das Stadion ebenfalls ausverkauft. Damals traf RWE im Derby auf den MSV Duisburg (1:1). Seitdem hatte in der 3. Liga kein Verein mehr den Gästeblock komplett voll gemacht – bis Arminia Bielefeld kam.

Man muss weit zurückblicken, als zum letzten Mal mehr als 19.200 Fans bei einem Heimspiel von Rot-Weiss Essen anwesend und zugelassen waren: Beim Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den MSV Duisburg am 08. April 2014, welches die Zebras nach Elfmeterschießen gewinnen konnten, waren 20.650 Fans im Stadion.