RWE: Dabrowski nach Derbysieg - "Das ist natürlich ein fantastischer Tag"

Rot-Weiss Essen ist Derbysieger in der 3. Liga! Mit 2:1 siegte RWE beim MSV Duisburg. Christoph Dabrowski war natürlich begeistert.

Nach mehr als 40 Jahren gewann Rot-Weiss Essen wieder beim MSV Duisburg. 2:1 hieß es nach 96 Minuten in der MSV-Arena für die Gäste aus Essen-Bergeborbeck.

Auf die Frage von "Magenta Sport"-Reporter Thomas Wagner, ob dies denn Christoph Dabrowskis schönster Tag als RWE-Trainer war, antwortete der Essener Coach: "Ich habe schon einige schöne Tage als RWE-Trainer erlebt. Aber das ist natürlich ein fantastischer Tag. Wenn man sieht, was da in der Kurve jetzt los ist, ist das einfach toll."

Bei aller Euphorie wusste der 45-jährige Fußballlehrer auch, dass er sich vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit bei seinem Torwart bedanken musste.

Dabrowski: "In der zweiten Halbzeit hatten wir zu Beginn auch viel Glück und Jakob Golz. Und dann dieses Szenario: Wir kassieren in der 90. Minute das 1:1 und machen dann in der Nachspielzeit auf die eigene Kurve das Siegtor. Wahnsinn! Die Duisburger fragen sich natürlich, was war denn jetzt hier los? Aber wenn man die Scheiße an den Hacken hat, dann hat man die Scheiße an den Hacken."

Wir sind alle sehr, sehr enttäuscht. Die Mannschaft hat zu einhundert Prozent alles gegeben, die Fans haben alles gegeben. Wir müssen alle gemeinsam diesen Weg weitergehen. Boris Schommers

Nach 13 Begegnungen liegt RWE auf Platz vier, der MSV derweil auf dem 20. Rang. 14 Punkte trennen Essen und Duisburg. Die Meidericher müssen natürlich allerspätestens nach der Niederlage gegen Rot-Weiss alles dafür tun, um den Abstieg in die Regionalliga West zu verhindern. RWE-Trainer Dabrowski sagt zur Duisburger Lage: "Der MSV Duisburg gehört mindestens in die 3. Liga. Wir brauchen diese Traditionsvereine und diese Stadien. Ich drücke dem MSV die Daumen."





Duisburgs Boris Schommers konnte sich natürlich kurz nach dem Spiel nicht über die Worte seines Trainerkollegen freuen. Er war nach der dritten Niederlage im dritten Pflichtspiel als MSV-Trainer sehr enttäuscht.

Schommers: "Wir sind alle sehr, sehr enttäuscht. Die Mannschaft hat zu einhundert Prozent alles gegeben, die Fans haben alles gegeben. Wir müssen alle gemeinsam diesen Weg weitergehen."