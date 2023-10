RWE: Zugänge? "Man muss schauen, was in dem Bereich möglich ist"

Rot-Weiss Essen hat aktuell einen Kader von 24 Spielern. Bei vier dauerverletzten Akteuren ist das Team etwas klein. Das weiß auch der Trainer.

Wenn man bedenkt, dass Rot-Weiss Essen mit einem Kader von 24 Mann in die Saison 2023/2024 gegangen ist und eigentlich die ganze Zeit mindestens vier Akteure - wie aktuell mit Fabian Rüth, Thomas Eisfeld, Ekin Celebi, Björn Rother - nicht zur Verfügung stehen, ist die Ausbeute - 15 Punkte aus elf Spielen - noch höher zu bewerten.

"Wir wissen, dass das ein Ritt auf der Rasierklinge ist. Uns ist klar, dass es kadertechnisch eng ist", sagte Christoph Dabrowski bereits zum Ende der Sommer-Transferperiode 2023. RWE verstärkte sich nicht mehr.

Im Gegenteil: Erolind Krasniqi und Clemens Fandrich lösten ihre Verträge auf. Neuerdings gehört auch Ex-Kapitän Felix Bastians nicht mehr zum rot-weissen Kader 2023/2024. Aktuell hat Trainer Dabrowski nur 20 einsatzfähige Spieler zur Verfügung. Da stellt sich der 20er Spieltagskader von selbst auf.

Doch der 45-Jährige will nicht jammern, wie er vor dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 22. Oktober, 16.30 Uhr) erklärte. "Mit den personellen Optionen bin ich aktuell zufrieden", sagt er. Ein "Aber" gibt es jedoch auch. Dabrowski verriet im Hinblick auf die Winter-Transferperiode: "Natürlich hat man auch den Blick nach vorne, um in der Breite Stabilität zu bekommen. Da muss man schauen, was in dem Bereich möglich ist."

Nach RevierSport-Informationen sondieren die Essener um Kaderplaner Marcus Steegmann und Sportdirektor Christian Flüthmann bereits fleißig den Markt. Auf der Agenda sollen zwei Mann stehen: Ein Mann für die Abwehr und den Angriff, eventuell noch ein flexibler Offensivspieler.

Rot-Weiss Essen: Niemiec und Oermann könnten wieder ein Thema werden

Wie diese Redaktion erfuhr, beschäftigen sich die Verantwortlichen erneut mit einem möglichen Leihgeschäft von Jona Niemiec. Der 22-jährige Offensivspieler kommt bei Fortuna Düsseldorf nicht zum Zug. In der laufenden Zweitliga-Saison kam Niemiec sechsmal (ein Tor) über insgesamt 59 Spielminuten zum Einsatz.

Tim Oermann (VfL Bochum), den die Essener auch im vergangenen Sommer haben wollten, ist beim Bundesligisten auch außen vor. Gut möglich, dass diese im Sommer geplatzten Leih-Geschäfte - RevierSport berichtete - im Januar 2024 für RWE wieder ein Thema sein könnten.

Der RWE-Kader, ohne den suspendierten Felix Bastians, im Überblick:

Tor

Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer

Abwehr

Felix Götze, Jose-Enrique Rios Alonso, Aaron Manu, Mustafa Kourouma, Lucas Brumme, Fabian Rüth, Ekin Celebi, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Eric Voufack

Mittelfeld

Vinko Sapina, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Cedric Harenbrock, Nils Kaiser, Isaiah Young, Marvin Obuz

Angriff

Leonardo Vonic, Moussa Doumbouya, Ron Berlinski