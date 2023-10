RWE: Nach Platzverweis gegen Verl - DFB gibt Strafmaß für Rother bekannt

Mit einem Frustfoul hat sich Björn Rother gegen den SC Verl die Rote Karte abgeholt. Nun steht fest, wie lange der defensive Mittelfeldspieler Rot-Weiss Essen fehlen wird.

Der vergangene Samstag war für Rot-Weiss Essen ein Tag zum vergessen. Mit 0:5 gingen die Essener an der heimischen Hafenstraße unter. Zu allem Überfluss holte sich kurz vor Schluss dann auch noch Björn Rother in der Schlussphase der Partie eine Rote Karte ab.

Der defensive Mittelfeldspieler, der die Partie gegen Unterhaching zuvor noch mit einer Wadenverletzung verpasste (0:4), kehrte am 10. Spieltag anstelle des angeschlagenen Vinko Sapina in die Startelf und erwischte - wie ganz RWE - keinen guten Tag. In der 85. Minute ließ sich der 27-Jährige dann zu einem Frustfoul gegen Maximilian Wolfram an der Mittellinie hinreißen.

Rother kam mit seiner Grätsche viel zu spät und traf den Verler Angreifer mit der offenen Sohle am Fuß. Folgerichtig zückte Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach die Rote Karte.

Rother wird für drei Spiele gesperrt

Nun hat der DFB das Strafmaß bekanntgegeben. Demnach wird Rother für drei Drittliga-Spiele gesperrt. Die Essener müssen somit in den anstehenden Partien gegen Borussia Dortmunds II (13. Oktober, 19.00 Uhr), den 1. FC Saarbrücken (22. Oktober, 16.30 Uhr) und den MSV Duisburg (noch nicht terminiert, 27. – 29. Oktober) auf ihre Nummer sechs verzichten. Erst am 14. Spieltag, beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (3. bis 5. November), kann Mittelfeld-Mann wieder eingreifen.

Rother kam in der Liga bislang sechsmal zum Einsatz, darunter zweimal von Anfang an. Mit seiner Aktion gegen den Sportclub dürfte der 40-malige Zweitliga-Spieler jedoch nicht gerade Pluspunkte beim Trainer Christoph Dabrowski im Kampf um die Positionen im Mittelfeld gesammelt haben.

Die Essener dürften hoffen, dass Vinko Sapina nach seinen Nackenproblemen am kommenden Freitag wieder fit ist, und die Rolle auf der Sechs von Rother wieder einnehmen kann.