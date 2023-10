RWE: Ohne Götze gegen den SC Verl - Sapina-Einsatz fraglich

Die 0:4-Pleite gegen die SpVgg Unterhaching wirkt bei Rot-Weiss Essen auch personell nach. Zwei Youngstern macht Dabrowski derweil "die wenigsten Vorwürfe für Mittwoch".

Die deutliche 0:4-Pleite von Rot-Weiss Essen bei der SpVgg Unterhaching hat nicht nur die Stimmung an der Hafenstraße getrübt. Auch personell zieht die Pleite ihre Spuren nach sich.

Denn neben Fabian Rüth (Kreuzbandriss), Ekin Celebi (Leistenprobleme) und Thomas Eisfeld (Syndesmosebandriss), die weiterhin ausfallen, wird auch Felix Götze am Samstag (14 Uhr) gegen den SC Verl nicht mitwirken können.

Der 25-Jährige, der zuletzt in der Innenverteidigung absolut gesetzt war, hat sich am Mittwoch eine leichte Bauchmuskelzerrung zugezogen, die bereits der Grund für seine Auswechslung zur Halbzeit in Unterhaching war. „Er ist die nächsten Tage erst einmal raus. Da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt“, erklärte Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Heimspiel.

Rückkehr zur Viererkette?

Der Ausfall von Götze könnte für RWE gleichbedeutend mit der Rückkehr zur Viererkette sein. Dabrowski ließ sich vorab jedoch nicht in die Karten schauen. „Grundsätzlich haben wir auch Aaron Manu und Moustafa Kourouma da, die durchaus auch in einer Dreierkette verteidigen können“, betonte der Coach. „Unabhängig von der Grundordnung ist das Entscheidende, wie man diese mit Leben füllt und mit welcher Konsequenz man sie umsetzt.“

Auch bei einer weiteren Säule der Essener droht ein Ausfall. „Hinter Vinko Sapina steht noch ein kleines Fragezeichen“, gab Dabrowski bekannt. Der Abräumer hat einen steifen Nacken. „Da müssen wir am Samstagmorgen schauen, wie sich das entwickelt hat und im Laufe des Vormittags eine Entscheidung treffen.“ Björn Rother kehrt derweil nach seiner Wadenverletzung zurück.

"Undankbares" Startelf-Debüt für Voelcke und Voufack

Zwei Spieler, die am Mittwochabend erstmals überhaupt für RWE in der 3. Liga starteten, waren Sascha Voelcke und Eric Voufack „Das sind beides aufstrebende Spieler, die vor allem gegen Dresden für Impulse gesorgt haben und sich den Startelf-Einsatz in der Englischen Woche verdient haben“, lobte Dabrowski, der erklärte: „Aufgrund der Belastungssteuerung haben wir schon versucht, ein paar Spielern eine Pause zu geben.“

Ein großes Empfehlungsschreiben konnte an diesem gebrauchten Abend auf Seiten RWEs jedoch keiner abgeben. „Dass sie natürlich in so ein Spiel reinkommen, ist undankbar“, sah auch Dabrowski, hielt aber fest: „Den beiden mache ich die wenigsten Vorwürfe für Mittwoch.“

Schließlich sah der Coach bemühte Auftritte von beiden Schienenspielern. „Man sieht an den Laufwerten, dass sie sehr intensiv unterwegs waren, dass sie eine große Bereitschaft an den Tag gelegt haben, aber man sieht auch, dass sie noch Zeit brauchen, um die nächsten Schritte zu gehen und konstant auf hohem Niveau zu spielen.“

Diese Zeit wolle man den Spielern gewähren. So deutet zumindest einiges daraufhin, dass gegen Verl zunächst wieder Andi Wiegel und – trotz seines Patzers, der zum 0:3 führte – auch Lucas Brumme zurück in die Anfangsformation rotieren.