Unterhaching: Nach RWE ist vor dem MSV - "Es gibt nur volle Attacke"

Englische Woche für die SpVgg Unterhaching? Kein Problem für den Trainer, der vor dem Spiel beim MSV Duisburg erklärt, wie fit seine Mannschaft ist.

Die SpVgg Unterhaching war in der 3. Liga zuletzt vier Spiele in Folge ohne Sieg geblieben. Dann kam Rot-Weiss Essen und der Befreiungsschlag für den Aufsteiger, der nach dem 2:2 beim BVB II und dem 4:0 gegen Essen auf den siebten Platz klettern konnte.

Nun geht es am Samstag (14 Uhr) zum Abschluss der Englischen Woche zum Letzten, dem MSV Duisburg, der händeringend einen Dreier braucht und unter der Woche nicht ran musste, da die Duisburger Partie vom neunten Spieltag bereits früher ausgetragen wurde (0:1 gegen die U23 von Borussia Dortmund").

Da sollte der Kräfte-Vorteil eigentlich bei den Meiderichern liegen, doch Unterhachings Trainer Marc Unterberger sieht diesen Nachteil nicht, er betonte direkt nach dem RWE-Sieg bei "MagentaSport": "Wir sind von Haus aus unfassbar fit. Daher gibt es nur volle Attacke, wir sind fit genug für die Englische Woche."

Und auch selbstbewusst genug, besonders die Angreifer, die zuletzt nicht so oft getroffen haben. Doch Patrick Hobsch traf ebenso wie Mathias Fetsch gegen den BVB II. Gegen RWE legte Fetsch eine Viererpack-Gala nach. Sein Coach betonte mit einem Lächeln: "Er muss jetzt nachlegen in Duisburg."

Sein ernster Zusatz: "Vorher hatten wir eine kurze Zeit, wo wir vorne wenig getroffen haben. Wer die Jungs tot geredet hat, der ist gegen Essen eines Besseren belehrt worden."

Wir sind von Haus aus unfassbar fit. Daher gibt es nur volle Attacke, wir sind fit genug für die Englische Woche Marc Unterberger

Die Formel zurück zu Stürmertoren war recht einfach. Unterberger: "Wir haben vor dem Spiel noch mit beiden Stürmern gesprochen. Wir sind wahnsinnig froh, dass der Knoten in Dortmund geplatzt ist, weil wir wissen, wie Stürmer ticken. Sie sollten mit der gleichen Energie gegen RWE auflaufen, toll, wie das geklappt hat."

Nach den 90 Minuten ließ Fetsch sich einen der Spielbälle überreichen, den er "gerne mit nach Hause nimmt, der kommt dann in die Vitrine."

Denn vier Treffer in einer Partie bei den Senioren, das war ihm vorher noch nicht vergönnt, wie er bei "MagentaSport" wissen ließ: "Einen Viererpack hatte ich noch nicht. Es lief zuletzt nicht so gut, daher bin ich nun stolz und dankbar, denn meine Mitspieler haben die Treffer auch stark vorbereitet."

Kleine Hiobsbotschaft für Unterhaching: Die SpVgg muss beim MSV auf Mittelfeldmann Sebastian Maier verzichten, der schon früh in der Saison seine fünfte Gelbe Karte sah. Und diese völlig unnötig. Denn er brauchte bei seiner Auswechslung in der 84. Minute beim Stand von 3:0 zu lange und wurde vom Schiedsrichter verwarnt. Bisher stand Maier in allen Begegnungen auf dem Feld, zwei Treffer bereitete er vor.