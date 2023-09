Bester Torjäger und Top-Scorer – Ex-Aachener mischt die 3. Liga auf

Drittligist FC Ingolstadt feierte beim SC Freiburg II den zweiten Liga-Dreier in Serie. Matchwinner war Doppeltorschütze Jannik Mause.

In der vergangenen Spielzeit wurde Ahmet Arslan, im Trikot von Dynamo Dresden, mit 25 Treffern Torschützenkönig in der 3. Liga. Nach sieben Spieltagen der neuen Saison führt jetzt ein Spieler die Torschützenliste an, der zuvor noch nie im Profifußball aktiv war. Die Rede ist von Jannik Mause.

Der 25-Jährige, der von Alemannia Aachen zum FC Ingolstadt wechselte, erzielte in den ersten sieben Partien bereits sechs Tore und ist damit aktuell nicht nur der beste Torjäger, sondern auch der Top-Scorer (7 Torbeteiligungen) der 3. Liga.

Beim 4:1-Auswärtssieg der Schanzer am Sonntag bei der U23 des SC Freiburg lief Mause so richtig zur Höchstform auf und war an allen vier Treffern beteiligt. Er erzielte das 1:0 (17.) durch einen präzisen Rechtsschuss, legte in der zweiten Hälfte per Kopf (61.) das 2:0 nach, leitete das 3:0 (64.) mit einer Balleroberung am gegnerischen Sechzehner ein und bereitete dann das 4:0 (67.) von Benjamin Kanuric mustergültig vor.

Kurzum: Mause war der Alleinunterhalter in der Ingolstädter Offensive und zeigte eine überragende Partie. Durch den ersten Auswärtssieg der Saison kletterte der FCI auf Rang sechs. Als Krönung des Nachmittags wurde Mause vom Kicker zum Spieler des Spieltags gewählt und mit der Bestnote von 1,0 ausgezeichnet.

Entsprechend zufrieden zeigte sich der Mittelstürmer im anschließenden Interview mit Magenta-Sport. "Ich glaube, dass wir bereits mit dem Pokal-Sieg gegen Regensburg und dem Liga-Erfolg gegen 1860 München die Trendwende geschafft haben. Wir haben einen kleinen Lauf gestartet – und den wollen wir nächste Woche weiterführen", betonte der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler. Dann trifft der Drittligist auf den Aufsteiger SSV Ulm 1846 (30. September).

Angesprochen auf seine eigenen Leistungen in den letzten Wochen, antwortete der 1,89-Meter-Mann: "Das habe ich mir auch nicht so vorgestellt. Man hofft natürlich, dass man Spielzeit kriegt, wenn man neu in die 3. Liga kommt zu so einem Verein. Dass ich so einschlage, ist umso schöner und freut mich natürlich."

Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte Mause im Alter von 19 Jahren bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05. Über den TSV Steinbach, SV Rödinghausen und Wegberg-Beeck führte ihn der Weg im Sommer 2021 zu Alemannia Aachen.

Dort machte Mause mit 22 Regionalliga-Toren in zwei Spielzeiten auf sich aufmerksam und wurde schließlich vom FC Ingolstadt verpflichtet. Ein Wechsel, der sich Stand jetzt, als goldrichtig erwies.