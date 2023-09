Vor RWE-Spiel: Dynamo Dresden baut die Spitze aus

In einer Woche gastiert Dynamo Dresden in der 3. Liga bei Rot-Weiss Essen. Dresden kommt mit einem schönen Vorsprung an der Spitze.

Drei Partien gab es am siebten Spieltag in der 3. Liga am Sonntag, Zunächst verlor Rot-Weiss Essen verdient beim Aufsteiger SSV Ulm 1846 mit 1:2 (0:1). Danach siegte der FC Ingolstadt beim SC Freiburg II mit 4:1.

Freiburg bleibt damit auf dem vorletzten Platz, Ingolstadt kletterte auf Rang sechs. Ganz vorne baute Dynamo Dresden seine Tabellenführung aus. Im Topspiel des Spieltages gab es gegen Erzgebirge Aue einen 2:1 (1:0)-Erfolg.

Das erste Tor fiel bereits nach acht Minuten. Und es schoss nicht einmal ein Dresdner. Denn Aues Niko Vukančić lenkte eine Flanke ins eigene Tor. Tom Zimmerschied verpasste vor der Pause das 2:0 - daher war nach dem Wechsel alles drin für Aue.

Nach dem Wechsel gab es die nächste Chance für die Hausherren, die Aue am Ende das Feld überließen. Die Elf von Trainer Pavel Dotchev konnte damit aber nicht viel anfangen, im Gegenteil. Denn elf Minuten vor dem Ende erhöhte Dynamo Dresden auf 2:0 - Torschütze war Dennis Borkowski.

Eine weite Flanke von links segelte bis in die rechte Strafraumseite zu Jakob Lemmer durch. Dessen Schuss aus zehn Metern klatscht von der Unterkante der Latte an den Fünfer. Dort schob Borkowski aus kurzer Distanz ein. Kurios danach. Dresdens Tom Berger, der erst wenige Minuten zuvor eingewechselt wurde, handelte sich zwei Gelbe Karten in kurzer Zeit ein. Damit war für ihn mit Gelb-Rot nach 14 Minuten schon wieder Schluss.

In Unterzahl kassierte Dresden durch Aues Marcel Bär auch noch den Anschluss. Doch der Ausgleich wollte Aue nicht mehr gelingen.

Die Konsequenz aus dem nächsten Dreier für Dynamo: Dresden liegt nun vier Punkte vor dem Überraschungszweiten SSV Ulm. Sieben Zähler Vorsprung sind es bereits auf Viktoria Köln auf Rang vier. Die Dynamos, die bisher nur das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen verloren, bestätigen damit ihre Rolle als Aufstiegsaspirant Nummer eins.

Und in einer Woche ist Dresden zu Gast bei Rot-Weiss Essen, dann in einem ausverkauften Stadion an der Hafenstraße. Das Traditionsduell wird am Sonntag (1. Oktober, 13:30 Uhr) angepfiffen.

Im letzten Jahr gab es ein 1:1. Isaiah Young brachte RWE in Führung, nach der Pause sah Andreas Wiegel die Rote Karte. Und Dresden konnte die Überzahl kurz vor dem Ende durch Manuel Schäffler ausnutzen.