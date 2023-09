RWE: So startet die Dabrowski-Elf beim SSV Ulm

Rot-Weiss Essen ist am Sonntag beim SSV Ulm 1846 zu Gast. So plant RWE-Coach Christoph Dabrowski für das Spiel beim Aufsteiger.

Rot-Weiss Essen steht am Sonntag ab 13:30 Uhr die schwierige Aufgabe in der 3. Liga beim bisher starken Aufsteiger SSV Ulm 1846 bevor.

Nach den bisherigen Partien an diesem Spieltag ist RWE vor den 90 Minuten Zehnter, Ulm startet von Rang drei in die Partie. Über 10.000 Zuschauer werden erwartet, darunter 1000 aus Essen.

Und die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski will zeigen, dass sie die Form der letzten Wochen konservieren konnte. Denn es gab zuletzt fünf Begegnungen ohne Niederlage, zudem kassierte RWE erst drei Gegentore.

Zusammen mit Dynamo Dresden Bestwert der Liga. Nach vorne kann die Dabrowski-Elf dagegen noch zulegen. Fünf geschossene Tore sind schlechtester Wert der Liga - zusammen mit Freiburg II.

Daher betonte Dabrowski vor der Partie: "Wenn man die letzten Spiele sieht, dann haben wir das in der Restverteidigung gut gemacht und wenig zugelassen. Aber das ist auch immer ein schmaler Grad. Gegen Münster hätten wir auch Gegentore kassieren können. Klar ist aber auch, dass wir an unserer Effizienz arbeiten müssen, damit man gar nicht in Rückstand gerät. Wir sind eine Mannschaft, die investieren muss und will. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass wir den nächsten Schritt gehen und die Anzahl der Tore erhöhen. Wir haben Anfang der Woche viele Einheiten gehabt, in dem wir das Spiel mit dem Ball und unser Aufbauspiel versucht haben zu optimieren, Lösungen für das letzte Drittel zu finden. Das sah auch ganz gut aus. Die Offensivspieler müssen sich dann aber auch an Toren messen lassen."

Am besten schon in Ulm, wo Dabrowski im Vergleich zum 0:0 gegen Jahn Regensburg einen Wechsel vornimmt. Für Ron Berlinski rutscht Angreifer Moussa Doumbouya wieder in die Startelf. Kapitän Felix Bastians, der wieder gesund ist, muss zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Die Aufstellungen beider Teams

SSV Ulm: Ortag - Gaal, Reichert, Geyer, Allgeier, Ahrend, Röser - Chessa, Scienza, Brandt - Rösch

RWE: Golz - Wiegel, Ríos Alonso, Götze, Brumme - Sapina, Young - Müsel, Harenbrock, Obuz - Doumbouya