3. Liga: Aufsteiger Ulm setzt starken Lauf fort - jetzt kommt RWE

Vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen feiert der SSV Ulm den zweiten Sieg in Serie. In doppelter Überzahl schlägt der Aufsteiger Waldhof Mannheim.

Nicht gewonnen, aber erneut ungeschlagen geblieben. Nach dem 0:0 im Heimspiel gegen Jahn Regensburg steht Rot-Weiss Essen bei fünf Spielen ohne Niederlage am Stück. Diese Serie will RWE am kommenden Sonntag beim Aufsteiger SSV Ulm fortsetzen - eine einfache Aufgabe dürfte das aber nicht werden.

Denn die Ulmer gehören bislang zu den positiven Überraschungen der noch jungen Drittliga-Saison. Genau wie Essen haben sie erst eine Partie verloren. An diesem Sonntag fuhr der SSV den nächsten Achtungserfolg ein: Mit 2:0 siegte die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle bei Waldhof Mannheim.

Die Treffer von Lucas Röser gegen Ende der ersten Halbzeit (36.) und Tobias Rühle (90.+13) bescherten Ulm den Auswärtssieg. Der Knackpunkt in der Partie hatte sich aber schon nach 13 Minuten ereignet: Da sah Mannheims Julian Riedel die Rote Karte aufgrund eines groben Foulspiels. Er hatte das frühere Schalke-Talent Leonardo Scienza rüde abgeräumt.

Kurz nach der Halbzeit dann die nächste unschöne Szene - diesmal jedoch ohne Beteiligung der Spieler auf dem Rasen. Ein Ulmer Ersatzspieler ging beim Aufwärmen vor der Mannheimer Kurve zu Boden, er war offenbar von einem Gegenstand getroffen worden.

Daraufhin wurde die Begegnung unterbrochen, nach einigen Minuten pfiff der Schiedsrichter wieder an. In Unterzahl fand Mannheim keine Antwort mehr auf den Rückstand - und musste kurz vor Schluss noch einen zweiten Platzverweis hinnehmen. Laurent Jans sah Gelb-Rot (86.).

Für die Ulmer war es der zweite Sieg in Serie. In den vergangenen vier Partien holten sie zehn Punkte und gehen damit als zweitformstärkstes Team der Liga ins Heimspiel gegen RWE.





Im ersten Sonntagsspiel hat Erzgebirge Aue gegen den Halleschen FC seine starke Form bestätigt. Die Veilchen gewannen am Sonntag vor 13.654 Fans mit 3:1 (0:1) und bleiben damit erster Verfolger von Spitzenreiter Dynamo Dresden, bei dem man am nächsten Spieltag antritt. Dominic Baumann (25. Minute) brachte den HFC in Führung, ehe Steffen Meuer (62.), Joshua Schwirten (79.) und Marcel Bär (90.+7) das Spiel drehten. (mit dpa)