3. Liga: Spieltage 9 bis 12 terminiert - BVB - RWE im Signal Iduna Park

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und TV-Partnern die Spieltage 9 bis 12 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt.

In diesem Zeitraum steht auch wieder eine Englische Woche auf dem Programm. Das Derby zwischen dem MSV und dem BVB, das hier stattfinden sollte, wurde aber verlegt auf den Mittwoch (27. September, 19 Uhr).

Der Grund ist das Heimspiel des BVB in der Champions League gegen den AC Mailand, das von der UEFA für Mittwoch, 4. Oktober, angesetzt worden ist und sich daher mit dem ursprünglich geplanten Termin der Drittligapartie im angrenzenden Stadion Rote Erde überschneiden würde.

Wenn der BVB am elften Spieltag auf Rot-Weiss Essen trifft, wird nicht in der Roten Erde gespielt. Das Topspiel findet an einem Freitagabend im Signal Iduna Park statt.

Hier die Spieltage neun bis zwölf in der 3. Liga in der Übersicht

9. Spieltag

Mittwoch, 27. September, 19 Uhr

Borussia Dortmund II - MSV Duisburg

Dienstag, 3. Oktober, 19 Uhr

SC Freiburg II - SV Sandhausen

Viktoria Köln - FC Ingolstadt

1. FC Saarbrücken - VfB Lübeck

SC Verl - Arminia Bielefeld

SSV Ulm - TSV 1860 München

Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr

Jahn Regensburg - SV Waldhof Mannheim

Dynamo Dresden - Hallescher FC

Preußen Münster - Erzgebirge Aue

SpVgg Unterhaching - Rot-Weiss Essen

10. Spieltag

Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr

SV Sandhausen - SSV Ulm

Samstag, 7, Oktober, 14 Uhr

MSV Duisburg - SpVgg Unterhaching

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund II

TSV 1860 München - Dynamo Dresden

Rot-Weiss Essen - SC Verl

SV Waldhof Mannheim - FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln Vergleich

Erzgebirge Aue 1. FC Saarbrücken 16:30 Uhr

Sonntag, 8. Oktober, 13:30 Uhr

VfB Lübeck - SC Freiburg II

Hallescher FC - Preußen Münster 16:30 Uhr

FC Ingolstadt - Jahn Regensburg 19:30 Uhr

11. Spieltag

Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr

Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr

Jahn Regensburg - VfB Lübeck

SpVgg Unterhaching - SV Sandhausen

Viktoria Köln - Erzgebirge Aue

SC Verl - FC Ingolstadt

SC Freiburg II - FC Hallescher FC

Arminia Bielefeld - SV Waldhof Mannheim 16:30 Uhr

Sonntag, 15. Oktober, 13:30 Uhr

SSV Ulm - Dynamo Dresden

Preußen Münster - TSV 1860 München 16:30 Uhr

1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg 19:30 Uhr

12. Spieltag

Freitag,20. Oktober, 19 Uhr

SV Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II

Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr

FC Ingolstadt - SpVgg Unterhaching

VfB Lübeck - Viktoria Köln

Hallescher FC - Jahn Regensburg

TSV 1860 München - SC Freiburg II

Dynamo Dresden - Preußen Münster

MSV Duisburg - Arminia Bielefeld 16:30 Uhr

Sonntag, 22. Oktober, 13:30 Uhr

SV Sandhausen - SC Verl

Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken 16:30 Uhr

Erzgebirge Aue - SSV Ulm 19:30 Uhr