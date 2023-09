Rot-Weiss Essen ist sportlich voll da, als nächstes müssen die Verantwortlichen zeigen, dass sie auch noch da sind. Das besprechen wir in unserem RWE-Talk.

Sportlich ist Rot-Weiss Essen in der 3. Liga wieder in der Spur. Aktuell stimmen Einsatz, Auftreten und Ergebnisse. Nach dem Sieg gegen Preußen Münster gab es auch beim SC Freiburg II einen weiteren Dreier, der zeigt: Die Mannschat ist intakt und hat sich die nun anstehende Länderspielpause redlich verdient nach vier Partien und acht Punkten.

Abseits vom Feld hat man in diesen Tagen eher nicht das Gefühl, dass alles intakt ist. Es gibt viele Baustellen. Das große Millionen-Defizit, das der Klub im Sommer auf seiner Mitgliederversammlung verkünden musste.

Dann die Rasenproblematik, die sich über mehrere Heimspiele zog und nun erneut angegangen wird, allerdings für eine sechsstellige Summe, die dann an anderer Stelle fehlte - zum Beispiel beim Thema Verstärkungen in letzter Minute.

Vieles von dem, was gerade nicht läuft, soll am Dienstag auf einer kleinen Mitgliederversammlung angesprochen werden. Und sprechen in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" jetzt schon darüber, was passieren könnte, was passieren müsste.





Denn klar ist: Der Verein kann sich nur entwickeln, wenn es in eine Richtung geht, wenn die Gremien sich verstehen, sich absprechen. Das war vor der ersten JHV vermutlich nicht der Fall, auch in den letzten Tagen des Transferfensters entwickelte man das Gefühl, es wurde keine klare Linie besprochen, mit der die sportlich Verantwortlichen dann in die Gespräche gehen konnten.

Daher das Fazit: Die Mannschaft und der Trainer haben einen Schritt nach vorne gemacht, nun sind die Verantwortlichen dran. Auch sie müssen zeigen: Wir haben gelernt, wir haben Antworten, wie ziehen an einem Strang. Sonst wird es am Dienstag ungemütlich.

Wie hat Rot-Weiss Essen am vergangenen Wochenende gespielt? Hat der Trainer die richtigen Spieler aufgestellt? In unserem Format "Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk" besprechen wir in 19:07 Minuten die aktuelle Lage von Rot-Weiss Essen. Viel Spaß.