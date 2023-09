Am fünften Drittliga-Spieltag ist Rot-Weiss Essen zu Gast beim SC Freiburg II. RevierSport hat die letzten Informationen vorliegen.

In knapp einer Stunde ist es soweit: Rot-Weiss Essen gastiert beim SC Freiburg II im Dreisamstadion. Die Mission ist klar. RWE will endlich den ersten sportlichen Auswärtssieg in der 3. Liga seit dem 5:3-Erfolg in Oldenburg (06. November 2022) einfahren. Die Bilanz im Jahr 2023 – ohne das abgebrochene Zwickau-Spiel: elf Drittliga-Auswärtsspiele, drei Remis, acht Niederlagen, 5:19 Tore.

Damit dieses Vorhaben gelingt, hat Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski seine Startelf im Vergleich zum emotionalen Last-Minute-Erfolg gegen Preußen Münster (1:0) auf einer Position verändert. Siegtorschütze Thomas Eisfeld ersetzt Marvin Obuz.

Beim noch sieglosen Schlusslicht SC Freiburg II steht Junior Adamu in der Startelf. Der 22-Jährige wechselte in diesem Sommer für sechs Millionen Euro von RB Salzburg nach Freiburg.

Weil der österreichische Nationalstürmer zuletzt mit Patellasehnenproblemen zu kämpfen hatte, wartet er noch auf sein Debüt und soll jetzt bei der U23 Spielpraxis sammeln. Einst traf der Angreifer in der Champions League gegen Bayern München.

Die Aufstellungen im Überblick: SC Freiburg II: Uphoff – Fahrner, Müller, Bichsel, Makengo – Rudlin – Johansson, Baur, Stark, Breunig – Adamu Bank SC Freiburg II: Mack, Lungwitz, Pellegrino, Lee, Fallmann, Braun-Schumacher, Al Ghaddioui, Lienhard, Ambros Rot-Weiss Essen: Golz – Wiegel, Ríos Alonso, Götze, Brumme – Sapina, Eisfeld – Young, Harenbrock, Müsel – Doumbouya Bank Rot-Weiss Essen: Wienand, Voelcke, Kourouma, Manu, Voufack, Rother, Berlinski, Müsel, Vonic

Das sagen beide Trainer vor dem Spiel:

Thomas Stamm (SC Freiburg II): "Essen hat die Möglichkeit, sehr variabel zu spielen, deshalb müssen auch wir variabel sein. Vor allem aber wollen wir den Fokus auf uns legen und ein paar Dinge besser machen als im letzten Spiel. Wir müssen in unseren Abläufen noch stabiler werden, am besten über die gesamten 90 Minuten. Wir sind auf einem guten Weg, brauchen aber noch Zeit und gegen Essen die richtige Balance zwischen konsequenter Defensivarbeit und Effizienz im Abschluss. Aber wir setzen auch auf unsere Heimstärke. Wir wollen so schnell wie möglich den ersten Sieg in der neuen Saison einfahren."

Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen): "Wir müssen total viel Aufwand betreiben, um Punkte zu holen und Spiele zu gewinnen. Wichtig wird sein, einen guten Mix aus einer hohen Aktivität und Kompaktheit zu haben. Ich wünsche mir im Vergleich zum letzten Auswärtsspiel in Köln, dass wir mehr Kontrolle über das Spiel bekommen. Wenn ich dann doch noch einmal auf unseren letzten Auftritt in Freiburg zurückblicke, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir unsere Chancen genauso effektiv nutzen, wie es uns da gelungen ist."