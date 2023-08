Perfekt: Der MSV Duisburg holt Tim Köther

Der MSV Duisburg hat wie geplant in der Offensive noch einmal nachgelegt.

Der MSV Duisburg hat sich in der 3. Liga noch einmal verstärkt. Kurz vor dem Ende des Transferfensters am 1. September haben die Zebras Tim Köther vom 1. FC Heidenheim verpflichtet.

Köther wurde bis zum Ende der Saison 2023/24 ausgeliehen. Der gebürtige Aachener bestritt neben zwei Zweitliga-Spielen für Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Heidenheim 53 Regionalliga-Begegnungen für die Fortuna; dabei gelangen ihm sieben Treffer und 14 Assists.

Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport des MSV, betont: "Obwohl uns Tim und der 1. FC Heidenheim extrem entgegengekommen sind, war es doch ein hartes Stück Arbeit, überhaupt noch einen Transfer zu ermöglichen. Um so schöner, dass es doch noch geklappt hat. Eine Situation, die allen Seiten hilft: Wir haben mit Tim eine neue Alternative im Kader, die wir nach den harten Verletzungen auch dringend benötigen, der Junge wird sich in den Spielen auf dem Rasen zeigen und entwickeln können, und so wird auch der 1. FC Heidenheim profitieren.“

Und auch MSV-Coach Torsten Ziegner freut sich über den neuen Mann für die Offensive: "Mit Tim haben haben wir Gottseidank doch noch kurz vor Transferschluss auf die schweren Verletzungen von Niki Kölle und Thommy Pledl reagieren können. Er kommt aus Heidenheim von einem Bundesliga-Aufsteiger und hat dort Erfahrungen auf hohem Niveau gesammelt. Ein Junge, der vom Alter her zu uns passt, uns jetzt helfen und für sich gleichzeitig Spielpraxis sammeln kann. Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr!“

Was der Spieler nur bestätigen kann: "Ich kenne die Region und weiß, was in einem Klub wie dem Spielverein von uns auf dem Rasen erwartet wird. Harte, ehrliche Arbeit und Einsatz – ich freu‘ mich, das hier in Duisburg jetzt mit einbringen zu dürfen. Ich will so schnell wie möglich in der Mannschaft ankommen und dann gemeinsam mit unserem Team und den Fans unsere Ziele angreifen.“

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Dennis Smarsch und Robin Müller (beide FC St. Pauli), Alexander Esswein ( SV Sandhausen), Tim Köther (1. FC Heidenheim / Leihe)