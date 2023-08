Preußen Münster: Ein Spieler zur Probe, einer vor dem Abgang

Kurz vor dem Ende der Transferfrist am 1. September ist beim Drittligist Preußen Münster noch einiges los.

Zwischen dem Westschlager bei Rot-Weiss Essen (Sonntag, 27. September) und dem Ende des Sommer-Transferfensters ist beim Drittligisten Preußen Münster einiges los.

Zuerst verletzte sich Shaibou Oubeyapwa. Er zog sich gegen RWE einen Innenbandanriss im Knie zu, der ihn nun zu einer mehrwöchigen Pause zwingt. Nach den Ausfällen von Dennis Grote (Kreuzbandriss), Dominik Schad (Außenbandriss) und Marc Lorenz (Haarriss im Wadenbein) fällt der nächste wichtige Spieler aus.

Dann verpflichtete der SCP mit Benjamin Böckle einen weiteren Spieler, der von Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen wird. Dort steht der gebürtige Österreicher seit der vergangenen Spielzeit unter Vertrag.

Dazu berichtet der Kicker, dass Außenverteidiger Lukas Frenkert vor einem Abgang steht. Der Regionalligist 1. FC Bocholt wird als neuer Verein ins Gespräch gebracht. Für Frenkert lief es zuletzt nicht wirklich. In der letzten Saison fiel er lange aus, zuletzt war er fit, kam aber zum Beispiel beim Spiel in Essen gar nicht in den Kader.

Zudem darf sich in diesen Tagen Rechtsverteidiger Dominique Ndure in Münster vorstellen. Der Kicker berichtet, dass es bereits Gespräche mit dem 23-Jährigen gab, der in der letzten Saison 33 Mal für den VfB Oldenburg in der 3. Liga auflief. Ndure könnte als vertragsloser Akteur allerdings auch nach dem 1- September noch unter Vertrag genommen werden. Zudem soll Ogechika Heil (Linksaußen) vom Hamburger SV ein Thema in Münster sein.

In der 3. Liga geht es für Preußen Münster am Samstag (2. September, 14 Uhr) zuhause gegen Traditionsverein Waldhof Mannheim weiter. Die 90 Minuten werden auch im Free-TV vom SWR und WDR übertragen. Bisher sammelte der SCP seine vier Zähler alle vor heimischem Publikum. Erst gab es ein 0:0 gegen die U23 von Borussia Dortmund. Dann ein 3:1 gegen den FC Ingolstadt.