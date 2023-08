RWE: Vier Wechsel - diese Startelf schickt Dabrowski gegen Viktoria Köln ins Spiel

Rot-Weiss Essen gastiert in der Englischen Woche bei Viktoria Köln. Dieses Personal schickt RWE-Trainer Christoph Dabrowski in die Drittliga-Partie.

Es ist einige Zeit vergangen, seit Rot-Weiss Essen zulezt ein Spiel in der 3. Liga gewann. Klammert man die Wertung am grünen Tisch der abgebrochenen Partie gegen den FSV Zwickau gegen Ende der Vorsaison aus, datiert der letzte Sieg vom 1. April - mit 2:0 setzte sich RWE damals gegen den SC Freiburg II durch. Und seit dem letzten Erfolg in der Fremde sind sogar schon gut neun Monate vergangen.

Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen: Hier im Liveticker verfolgen

Diese Negativserien sollen am Mittwochabend enden. Neue Spielzeit, neues Glück? Das wird sich zeigen, wenn die Essener im ersten Auswärtsspiel der Saison bei Viktoria Köln antreten (19 Uhr).

Für die Partie ändert Trainer Christoph Dabrowski seine Startelf gegenüber dem 1:1 gegen Erzgebirge Aue auf vier Positionen. Kapitän Felix Bastians ist nicht mit dabei. Er blieb gegen Aue im Rasen hängen und zog sich eine Adduktorenzerrung zu.

Den Part des Routiniers in der Innenverteidigung übernimmt vermutlich Felix Götze, der ins Team rückt. Außerdem neu dabei: Mustafa Kourouma, Björn Rother und Ron Berlinski. Dafür nehmen Andreas Wiegel, Thomas Eisfeld und Marvin Obuz auf der Bank Platz. Zum Kader gehört zudem U19-Talent Yann Friessner.

Nicht zum Aufgebot gehören wie in den bisherigen Saisonspielen Fabian Rüth (Kreuzbandriss) Sandro Plechaty (Knieprobleme), Nils Kaiser (Innenbandriss), Aaron Manu (Achillessehnenreizung plus Infekt) und Ekin Celebi (Leistenprobleme).

Viktoria Köln geht derweil mit einer unveränderten Anfangsformation ins Spiel. Der starke Saisonstart mit den Siegen gegen Verl (3:1) und Saarbrücken (2:1) gab Trainer Olaf Janßen ja auch keinen Grund, Wechsel vorzunehmen.

Viktoria - RWE: So spielen sie

Viktoria Köln: Voll - Greger, Fritz, Schultz - May, Russo, Henning, Koronkiewiecz - Bogicevic, Marseiler - Philipp

Rot-Weiss Essen: Golz - Brumme, Rios Alonso, Götze, Kourouma - Sapina, Rother - Müsel, Young - Doumbouya, Berlinski