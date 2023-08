3. Liga: Kapitän Mai rettet 1:1! MSV Duisburg bleibt auch in Halle sieglos

Der MSV Duisburg bleibt auch nach drei Spieltagen in der 3. Liga ohne Sieg. In Halle reichte es am Dienstagabend zur zu einem 1:1-Unentschieden (0:1).

Der MSV Duisburg kam im Leuna-Chemie-Stadion beim Halleschen FC am Dienstagabend nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Die Gäste waren nach einem Eckball von Sebastian Mai kurz nach Wiederanpfiff erfolgreich. Der ehemalige Duisburger Marvin Ajani schmorrte bei den Gastgebern 90 Minuten auf der Bank. Die Zebras mussten die Reise in den Osten ohne etatmäßigen Rechtsverteidiger antreten. Neben Rolf Feltscher (Knöchelverletzung) meldete sich kurzfristig auch Joshua Bitter krank, sodass Offensivmann Chinedu Ekene auf ungewohnter Position starten musste. Marvin Bakalorz erhielt nach seinem Bock gegen 1860 München eine Pause, für ihn begann Niclas Stierlin auf der Doppelsechs. Die weiteren Änderungen: Kolja Pusch und Pascal Köpke (Startelfdebüt) spielten für Thomas Pledl und Benjamin Girth. Und es ging schwungvoll los aus Duisburger Sicht. Stierlin verpasste einen scharfen Pusch-Freistoß per Kopf nach wenigen Sekunden nur um Zentimeter, Köpkes Zuspiel im Strafraum für den mitgelaufenen Robin Müller (2.) war zu ungenau. Dann der Schock: Marvin Senger verlor nach einem Eckball das Kopfballduell gegen Aljaz Casar. Der Aufsetzer prallte von der Latte vor die Füße von Dominic Baumann, der sich nur noch bedanken musste – 1:0 (10.). Die Führung hatte sich nicht angedeutet. Doch der Rückstand brachte die MSV-Defensive ins Wackeln, Vincent Müller musste sich nach dem Schuss von Erich Berko ganz lang machen (19.), den Meiderichern mangelte es nach vorne an Präzision. Senger bekam Baumann nicht in den Griff und ließ den HFC-Angreifer nach einem Stolperer von Höhe der Mittellinie allein aufs Tor laufen. Diesmal zielte der Stürmer knapp vorbei (22.).

Die Gäste brauchten eine halbe Stunde, um zurück ins Spiel zu finden. Esswein schickte Köpke steil, dessen Flanke für den eingelaufenen Pusch ein Stück zu hoch war. Ekene scheiterte mit seinem Nachschuss an Sven Müller (28.) und prüfte den HFC-Keeper wenig später erneut (32.). Der MSV hatte dennoch Glück, dass der effetvolle Distanzstrahl von Tunay Deniz nicht den Weg ins Tor fand (39.). Mit dem 1:0 ging es in die Kabinen. HFC: S. Müller – Halangk, Nietfeld, Landgraf, Dietrich (77. Hasenhüttl) – Lofolomo, Deniz (60. Baumgart), Casar – Berko (60. Bolyki), Wolf (65. Gayret), Baumann (77. Crosthwaite). S. Müller – Halangk, Nietfeld, Landgraf, Dietrich (77. Hasenhüttl) – Lofolomo, Deniz (60. Baumgart), Casar – Berko (60. Bolyki), Wolf (65. Gayret), Baumann (77. Crosthwaite). MSV: V. Müller – Ekene (81. Fleckstein), Mai, Senger, Mogultay – Stierlin (64. Bakalorz), Jander – R. Müller (46. Girth), Pusch (64. Bakir), Esswein – Köpke (75. Anhari). Schiedsrichter: Timo Gansloweit Zuschauer: 6.869 Gelbe Karten: Baumann, Dietrich, Halangk, Nietfeld, Baumgart - Senger, Bakalorz, Fleckstein. Tore: 1:0 Baumann (10.), 1:1 Mai (51.) Ziegner reagierte und brachte mit Girth einen zweiten Stürmer. Der MSV kam mit viel Elan aus der Kabine und hatte prompt Grund zum Jubeln. Ausgerechnet der Ex-Hallenser Mai köpfte den Ball nach einer Pusch-Ecke zum 1:1 ins Netz (51.). Das Spiel wurde fortan immer zerfahrener. Duisburg blieb aber zunächst die bestimmende Mannschaft, ohne den ganz großen Zug zum Tor zu entwickeln. Dem Siegtreffer am nächsten kamen HFC-Joker Patrick Hasenhüttel per Seitfallzieher (79.) und Senger per Kopf (82.). Ansonsten blieben große Torchancen in der zweiten Hälfte Mangelware. Die Schlussphase gehörte zwar noch mal den Hausherren. Vincent Müller parierte zweimal überragend gegen Casar (90.), einmal davon mit einer Fußabwehr. Es blieb beim 1:1. Zum Ende der Englischen Woche ist am Freitagabend (19 Uhr) der SSV Ulm zu Gast in der Schauinsland-Reisen-Arena.

