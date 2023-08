Drittligist Rot-Weiss Essen spielte zuhause 1:1-Remis gegen Erzgebirge Aue. Der Kapitän musste in der zweiten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.

Als Felix Bastians nach dem Abpfiff durch die Katakomben lief, ärgerte er sich über die Rasenverhältnisse im Stadion an der Hafenstraße. Zur Erinnerung: Der Kapitän von Rot-Weiss Essen musste beim Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Sonntagnachmittag in der 63. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die Partie endete letztendlich vor 15.117 Zuschauern 1:1-Remis. "Ich bin im Rasen hängengeblieben", erklärte Bastians anschließend.

Zumindest konnte der 35-Jährige aber selbstständig laufen und musste nicht gestützt werden. Nach dem Spiel äußerte sich auch RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski zur Verletzung seines Spielführers:

"Bastians hat ein Zwicken im Adduktorenbereich gespürt. Ich weiß auch nicht, ob es am Rasen lag oder nicht. Das ist aber auch gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es hoffentlich keine schwerwiegende Verletzung ist, weil am Mittwoch bereits das nächste Spiel vor der Tür steht. Er ist unser Kapitän und ein Stabilisator in unserer Mannschaft. Deswegen müssen wir am Montag erst einmal abwarten, wie die genaue Diagnose ausfällt. Ich hoffe natürlich nicht, dass er längerfristig ausfallen wird."

Es ist nicht das erste Mal, dass Bastians in seiner Zeit bei RWE Probleme mit den Adduktoren hat. Bereits in der vergangenen Saison musste der frühere Bundesliga-Profi im Zeitraum von März bis Mai 2023 acht Pflichtspiele aufgrund dieser Problematik pausieren und wurde erst zum Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiß Oberhausen (2:0) wieder richtig fit.





Auch die Gäste mussten am Sonntag einmal verletzungsbedingt wechseln. In der ersten Halbzeit wurde Außenverteidiger Linus Rosenlöcher humpelnd vom Platz getragen. Der 22-Jährige verließ das Stadion an der Hafenstraße anschließend auf Krücken.

"Leider hat sich der Spieler aufgrund der Platzverhältnisse verletzt. Das macht das Spiel kaputt. Wenn der Platz in einem besseren Zustand gewesen wäre, dann hätten wir auch eine höhere Qualität gesehen. Ich möchte aber keine Kritik aussprechen, weil mir das auch nicht zusteht", betonte Aue-Trainer Pavel Dotchev.