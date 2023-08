Dynamo Dresden hat das erste Auswärtsspiel in der noch jungen Saison verloren.

Der harmlos agierende Spitzenreiter unterlag am Freitagabend beim SV Sandhausen mit 0:1 (0:1) und musste die Tabellenführung dem Zweitliga-Absteiger überlassen. Abu-Bekir El-Zein (18. Minute) sorgten für den entscheidenden Treffer.

Gut eine Woche nach dem Pokal-Coup im Elfmeterschießen gegen Hannover 96 überzeugte Sandhausen erneut, auch wenn Trainer Danny Galm zunächst auf den angeschlagenen Routinier Rouwen Hennings verzichtete. Für ihn brachte er als einzige Änderung zum Pokalspiel Stürmer El-Zein. Sein Startelf-Einsatz zahlte sich sofort aus, in der 18. Minute zog er aus 18 Meter ab und traf ins untere linke Eck zur Führung. Dynamo-Coach Markus Anfang, der nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Bielefeld keinen Grund für eine Änderung sah, verbuchte in Halbzeit eins keine einzige Torchance seines Teams.

Nach dem Wechsel blieb es dabei, Dynamo spielte gut mit, hatte aber keine Durchschlagskraft und noch weniger Ideen. Selbst drei Wechsel nach einer guten Stunde brachten kaum Besserung. Anders Sandhausen: Neuzugang Tom Zimmerschied (68.) drosch den Ball per Dropkick aus Nahdistanz knapp übers Tor. So blieb es dabei, auch im elften Anlauf verbesserte Dynamo die Statistik nicht. Bislang gab es nur einen Sieg in der Kurpfalz, das war 2020.