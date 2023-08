Oliver Steurer: Ehemaliger RWO- und MSV-Profi wechselt ins Ausland

Oliver Steurer ist im Ruhrgebietsfußball durchaus vielen Fans ein Begriff. Immerhin spielte der gebürtige Gelsenkirchener schon für einige Vereine im Revier. Jetzt geht es im Ausland weiter.

Nach dem Abstieg des VfB Oldenburg aus der 3. Liga war auch klar, dass Oliver Steurer die Norddeutschen verlassen wird. Nun hat der Innenverteidiger einen neuen Klub gefunden.

Der 28-Jährige wurde beim österreichischen Bundesliga-Absteiger SV Ried vorgestellt. Steurer unterzeichnete in Ried einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025.

Rieds Sportvorstand Wolfgang Fiala sagte über den Neuzugang aus Deutschland: "Wir wollten noch einen linksfüßigen Innenverteidiger in den Kader nehmen, um dort noch bessere Alternativen zu haben. Oliver ist ein erfahrener Spieler, der unserer jungen Truppe mit seiner Führungsstärke helfen soll. Er passt in unser Profil, weil er neben seiner Erfahrung auch Größe und Schnelligkeit mitnimmt, was für unser Spiel sehr wichtig ist."

Der großgewachsene Steurer, der 1,90 Meter misst, bringt viel Erfahrung mit. Neben 81 Spielen in der 3. Liga, absolvierte der gebürtige Gelsenkirchener auch schon 19 Partien in der 2. Bundesliga, 63 Begegnungen in der Regionalliga und 48 Oberligaspiele. In der vergangenen Saison 2022/2023 absolvierte Steurer als Abwehrchef 39 Pflichtspiele für den VfB Oldenburg und war ein absoluter Leistungsträger im Team des Drittliga-Absteigers.

Steurer wurde im Nachwuchs des SV Heßler 06 (1999-2008), Borussia Dortmund (2008-2009), FC Schalke 04 (2009-2011) und Rot-Weiss Essen (2011-2014) ausgebildet. Als Senior stand er beim ETB Schwarz-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Dortmund II, 1. FC Heidenheim, KFC Uerdingen, MSV Duisburg, Preußen Münster und zuletzt VfB Oldenburg unter Vertrag. Nun folgt die Auslandsstation beim SV Ried.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Das Projekt, die Mannschaft weiterzuentwickeln und wieder in die Bundesliga aufzusteigen, hat mich überzeugt", erklärte Steurer seine Entscheidung pro SV Ried.