3. Liga: Im Probetraining überzeugt - Waldhof Mannheim verpflichtet Abwehrspieler

Der SV Waldhof Mannheim hat noch einmal personell nachgelegt. Diesmal handelt es sich um einen neuen Abwehrspieler.

Der SV Waldhof Mannheim hat den 21-jährigen Defensivspieler Jonas Albenas unter Vertrag genommen. Nachdem der Franzose in den vergangenen Wochen bereits für den SV Waldhof Mannheim als Testspieler aktiv war.

Als vielseitiger Abwehrspieler soll Albenas für weitere Flexibilität sorgen. Ausgebildet wurde der Spieler beim FC Metz. Zuletzt lief er AJ Auxerre B in der vierten französischen Liga auf.

"Wir haben uns Jonas in den vergangenen Wochen sehr genau anschauen können. Im Training und bei den Testspielen hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Jonas kann uns perspektivisch gesehen weiterhelfen, die notwendige Zeit sich an den deutschen Fußball zu gewöhnen, räumen wir ihm natürlich ein. Auch charakterlich hat sich Jonas sehr positiv gezeigt und konnte bereits im Trainingslager in die Mannschaft und die Prozesse auf und neben dem Platz integriert werden", erklärt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

"Es ist toll, dass ich meinen Vertrag hier in Mannheim unterschreiben kann. Die Vorbereitungszeit war sehr gut und ich konnte die Mannschaft bereits kennenlernen. Hier nun meine Profikarriere fortzusetzen erfüllt mich mit sehr viel Stolz. In den vergangenen Wochen war ich davon begeistert, was für einen Stellenwert der Verein hier in Mannheim hat. Auch ich möchte jetzt alles dafür tun um dem Verein dabei zu helfen, erfolgreich zu sein", sagte Albenas bei seiner Vertragsunterzeichnung.

Waldhof Mannheim: Auch ein Stürmer hat unterschrieben

Erst in dieser Woche hatte Mannheim mit Jesaja Herrmann einen neuen Stürmer vorgestellt. Der 1,90-Meter-Mann kommt vom belgischen Erstligisten KV Kortrijk. An Herrmann waren - RevierSport berichtete - einige Drittliga-Konkurrenten, wie TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen, der Mannheimer interessiert.

Während für einige Drittligisten am Wochenende die erste Runde im DFB-Pokal ansteht, spielt Mannheim im Verbandspokal in Eppingen. In der Liga geht es für den SV Waldhof am Samstag (19. August, 16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Lübeck weiter.