Drittligist Rot-Weiss Essen verlor beim Halleschen FC mit 1:2. RevierSport hat die Leistungen der Neuzugänge analysiert.

Christoph Dabrowski, Cheftrainer von Rot-Weiss Essen, setzte beim Drittliga-Saisonauftakt auf vier Neuzugänge in der Startelf.

Der 45-Jährige hatte sich für die Partie beim Halleschen FC für Lucas Brumme, Vinko Sapina, Marvin Obuz und Moussa Doumbouya entschieden.

Neben diesem Quartett an Neuzugängen liefen mit Jakob Golz, Andreas Wiegel, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Bastians, Thomas Eisfeld, Isaiah Young und Torben Müsel sieben etablierte Akteure auf.

RevierSport hat die vier Neuzugänge bei der unglücklichen 1:2-Niederlage beobachtet und ihre Leistung analysiert:

Lucas Brumme: Das war ein gelungener Einstand! Lucas Brumme spielte auf der ungewohnten Linksverteidiger-Position, machte aber ein sehr solides Spiel. Der Neuzugang war ballsicher, präsent und spielte robust, auch wenn er in der Anfangsphase durchaus Defensivschwierigkeiten hatte. In dieser Form ist Brumme ein Gewinn für die Mannschaft. Er machte als Linksverteidiger einen besseren Eindruck als in den Testspielen, wo er offensiver spielte.

Ich bin einfach ein Spieler, der gerne Verantwortung übernimmt. Das möchte ich nicht dadurch machen, dass ich gestikuliere oder mir auf die Brust klopfe, sondern durch meine Spielweise. Wenn das bei den Spielern ankommt, ist es super. Vinko Sapina.

Vinko Sapina: Der beste RWE-Spieler auf dem Platz. Nach den Eindrücken der Vorbereitung und des Saisonauftakts ist Sapina der Königstransfer der Essener. Auf Anhieb etablierte sich der 1,94-Meter-Mann als Chef im zentralen Mittelfeld, war immer anspielbereit, spielte gezielte Bälle in die Tiefe und konnte sich auch aus dem gegnerischen Pressing problemlos befreien.

"Die bessere Mannschaft hat verloren. Wir haben auch nach den zwei Gegentoren nicht den Kopf verloren, waren dominant und haben uns viele Chancen erspielt", erklärte Sapina nach der Partie.

Über seine eigene Leistung sagte er: "Ich bin einfach ein Spieler, der gerne Verantwortung übernimmt. Das möchte ich nicht dadurch machen, dass ich gestikuliere oder mir auf die Brust klopfe, sondern durch meine Spielweise. Wenn das bei den Spielern ankommt, ist es super. Ich sehe, dass es ankommt und deswegen freue ich mich und werde weiter mein Bestes geben."





Marvin Obuz: Ein Debüt mit Licht und Schatten. Marvin Obuz hatte auf der linken Außenbahn einen schweren Stand. Seine besten Aktionen zeigte die Kölner Leihgabe außerhalb des Strafraums, im letzten Drittel blieb der 21-Jährige dagegen blass - bis zur 68. Minute: Da schlug er eine präzise Flanke auf Isaiah Young, der den Anschlusstreffer für RWE erzielte. Obuz hat Potenzial, aber er muss auch noch einiges lernen und für die 3. Liga zulegen.

Moussa Doumbouya: Da ist noch Luft nach oben. Moussa Doumbouya ist ein athletischer Stürmer, der die Bälle festmachen kann, aber ein klassischer Torjäger wie Simon Engelmann ist er nicht. In der zweiten Halbzeit vergab der Angreifer aus aussichtsreicher Position, als er den Ball im Strafraum weit über den HFC-Kasten schoss. Das sind Kleinigkeiten, die ein Spiel in eine andere Richtung lenken können. Um eine richtige Verstärkung zu werden, muss in den nächsten Spielen mehr kommen. Vielleicht braucht der 25-Jährige aber auch einfach noch Zeit, um richtig anzukommen.