Rot-Weiss Essen eröffnet die neue Drittliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim Halleschen FC. Christoph Dabrowski gab im Vorfeld ein Update zum Personal.

Endlich ist es soweit. Die Drittliga-Saison 2023/24 steht in den Startlöchern – und die Auftaktpartie hat es direkt in sich. Rot-Weiss Essen ist am Freitagabend (04. August, 19 Uhr) zu Gast beim Halleschen FC im Leuna-Chemie-Stadion.

Für dieses Eröffnungsspiel wurden bereits 10.000 Karten verkauft. 1000 Gäste-Fans werden die Reise von Essen nach Halle antreten. Es wird also definitiv eine fünfstellige Kulisse beim diesjährigen Drittliga-Saisonauftakt dabei sein.

Personell gab es bei RWE zuletzt ein paar Fragezeichen. Mehrere Spieler fehlten angeschlagen und konnten Teile der Vorbereitung nicht mit der Mannschaft absolvieren. In der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag gab Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski ein Update zur Personalsituation.

So viel vorweg: Die beiden Neuzugänge Aaron Manu (Reizung an der Achillessehne) und Ekin Celebi (Leistenprobleme) fallen weiter aus und stehen für das Halle-Spiel nicht zur Verfügung. Dazu werden auch Nils Kaiser und Sandro Plechaty nicht mitwirken können.

"Bei Kaiser ist das Innenband im Knie angerissen. Das ist im Testspiel gegen Adler Union Frintrop passiert. Er wird wohl vier bis sechs Wochen ausfallen, wobei es je nach Heilungsverlauf auch acht Wochen dauern kann. Sandro hat dagegen Probleme mit seinem Kniegelenk. Bei ihm finden weitere Untersuchungen statt. Da müssen wir abwarten. Es fällt mir generell schwer, bei den Jungs eine Prognose abzugeben, wann sie wieder das Mannschaftstraining aufnehmen werden", erklärte der Coach.





Mit Lennart Bollenberg und Yan Friessner durften in der Vorbereitung und im Trainingslager zwei U19-Spieler mitwirken. Auf die Frage, ob das Duo aufgrund der Personalprobleme in den Kader für den Saisonauftakt rückt, antwortete Dabrowski: "Grundsätzlich finde ich es sehr positiv, dass wir in der Vorbereitung zwei U19-Spieler mit eingebunden haben. Sie werden auch in Zukunft davon profitieren, dass sie dauerhaft bei uns trainieren. Die Situation ist so, dass wir mit 18 Feldspielern und zwei Torhütern nach Halle reisen. Die beiden Jungs werden am Wochenende bei der U19 Spielpraxis sammeln. Wenn die Situation es aber erfordert, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass die beiden auch mal im Kader sind."