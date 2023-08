Das Eröffnungsspiel in der 3. Liga zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiss Essen bekommt einen würdigen Rahmen. Bereits 10.000 Karten wurden verkauft.

Wenn der Hallesche FC am Freitagabend (04. August, 19 Uhr) Rot-Weiss Essen im heimischen Leuna-Chemie-Stadion empfängt, dann wird es richtig voll. Am Mittwoch gab der Verein in den Sozialen Medien bekannt, dass für dieses Traditionsduell bereits 10.000 Tickets verkauft wurden.

"Die Tageskassen werden - Stand jetzt - öffnen. Um sicher beim Saisonstart in unserem Wohnzimmer dabei zu sein, empfehlen wir trotzdem euch schon vorweg mit Karten einzudecken", heißt es in der offiziellen Mitteilung des HFC.

Laut HFC-Sportchef Thomas Sobotzik stehen die Chancen gut, dass es sogar noch voller wird. "Rot-Weiss Essen hat eine wahnsinnig große Fanbase. Sie werden, glaube ich, das Kontingent hier in Halle maximal ausschöpfen. Das ist ein sehr attraktiver Verein mit großer Tradition. Wir freuen uns auf ein Duell vor einem gut gefüllten Haus, vielleicht wird es sogar ausverkauft. Die Chancen stehen dafür ganz gut. Es läuft in die richtige Richtung. Wir wollen den Gegner dann natürlich sportlich auf dem Platz besiegen. Das ist die Zielsetzung für Freitag", betonte er im Gespräch mit "Sport im Osten".

Der HFC ist mittlerweile der Dino der 3. Liga. Seit 2012 ist man durchgängig dabei. Damit auch die zwölfte Drittliga-Saison in Folge erfolgreich verläuft, wäre ein guter Start gegen den direkten Konkurrenten aus Essen wichtig. Cheftrainer Sreto Ristic, der vor einer Woche seinen Vertrag vorzeitig verlängerte, muss bei dieser Mission auf ein Duo verzichten: Besar Halimi und Timur Gayret werden nicht mitwirken können.





Halimi muss wegen muskulären Problemen gegen Essen passen, Gayret hatte sich im letzten Test gegen Dynamo Dresden eine Rückenverletzung zugezogen und kann aktuell nur schwerlich laufen. "Leider hat es zwei Spieler erwischt, sodass sie nicht zur Verfügung stehen. Im Großen und Ganzen habe ich aber schon eine Idee, wie die Startelf aussehen soll. Wir wollen eine gute Mischung und Balance zwischen Anspannung und Freude auf den Platz bringen", erklärte Ristic.