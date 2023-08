3. Liga: Ewige Tabelle - Wehen führt, hier liegen die 7 aktuellen Teilnehmer aus NRW

Am Freitag startet die 3. Liga. Fünf Teams aus der Top 10 der ewigen Tabelle spielen auch aktuell in dieser Klasse. Eine Übersicht.

Mit der Partie des Halleschen FC gegen Rot-Weiss Essen startet die 3. Liga am Freitag (4. August, 19 Uhr) in die neue Saison. Mit Blick auf die ewige Tabelle der 3. Liga, die es seit 2008 gibt, fällt auf.

Fünf der 20 Teams, die jetzt an den Start gehen, liegen in den Top 10 der ewigen Tabelle. Auch der MSV Duisburg, der mittlerweile fast zum Establishment dieser Klasse gehört.

In der Tabelle fehlen einige Punkte, das liegt daran, dass einigen Teams Punkte abgezogen wurden. Stuttgarter Kickers (3 Punkte in der Saison 2008/09), RW Ahlen (3 / 2011/12), Alemannia Aachen (5 / 2012/13), Kickers Offenbach (2 / 2012/13), Spvgg Unterhaching (2 / 2014/15), VfR Aalen und FSV Frankfurt (jeweils 9 / 2017/18), RW Erfurt (10 / 2017/18), Chemnitzer FC (9 / 2017/18), KFC Uerdingen (3 / 2020/21) und 2021/22 wurden alle Spiele mit Beteiligung von Türkgücü München annulliert.

Die Top 10 in der Übersicht - fett markiert sind die Teams, die auch in diesem Jahr in der 3. Liga an den Start gehen

1 SV Wehen Wiesbaden 492 Spiele 726 Punkte

2 VfL Osnabrück 416 Spiele 655 Punkte

3 Hansa Rostock 380 Spiele 552 Punkte

4 Hallescher FC 416 Spiele 543 Punkte

5 SpVgg Unterhaching 418 Spiele 524 Punkte

6 Rot-Weiß Erfurt 380 Spiele 478 Punkte

7 Preußen Münster 342 Spiele 473 Punkte

8 Dynamo Dresden 266 Spiele 443 Punkte

9 Chemnitzer FC 304 Spiele 391 Punkte

10 MSV Duisburg 264 Spiele 384 Punkte

Hier liegen die anderen NRW-Teams

28 BVB II 226 Spiele 259 Punkte

38 Viktoria Köln 150 Spiele 202 Punkte

39 Arminia Bielefeld 114 Spiele 200 Punkte

42. SC Verl 112 Spiele 144 Punkte

57 Rot-Weiss Essen 38 Spiele 42 Punkte

Und das sind die Top 10 der ewigen Torjäger der 3. Liga

1. Anton Fink 324 Spiele 136 Tore

2 Zlatko Janjic 216 Spiele 81 Tore

3 Adriano Grimaldi 247 Spiele 75 Tore

4 Marcel Ziemer 238 Spiele 74 Tore

5 Dominik Stroh-Engel 242 Spiele 69 Tore

6 Manuel Schäffler 221 Spiele 69 Tore

7 Soufian Benyamina 285 Spiele 69 Tore

8 Marc Schnatterer 234 Spiele 69 Tore

9 Marc Heider 314 Spiele 67 Tore

10 Pascal Testroet 220 Spiele 66 Tore