3. Liga: Starke Münster-Generalprobe! Neidhart-Team ohne Chance

Der SC Preußen Münster ist auf die neue Saison 2023/2024 gut vorbereitet. Das unterstrich der Drittliga-Aufsteiger am vergangenen Wochenende.

Rund 1500 Zuschauer waren am vergangenen Freitagabend an die Hammer Straße gekommen, um den SC Preußen Münster im Duell mit Regionalliga-Südwest-Vertreter Kickers Offenbach zu begutachten.

Der Drittligist lieferte eine beeindruckende Generalprobe ab. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann gewann gegen den Aufstiegsanwärter aus der Regionalliga Südwest mit 4:1. Dabei war das Team von Ex-RWE-Coach Christian Neidhart an diesem Tag schlichtweg chancenlos gegen starke Münsteraner.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Die letzten 20 Minuten haben wir zu lange die Bälle gehalten. Das ist der einzige Kritikpunkt. Vielleicht hätten wir noch ein paar Tore mehr schießen können. Wir sind auf jeden Fall gut drauf und topfit. Es kann losgehen. Wir freuen uns alle auf Samstag. Hoffentlich wird es ein ausverkauftes Haus geben, dann brennt hier die Bude", resümierte ein zufriedener SCP-Aufstiegstrainer Hildmann.

Während Offenbach schon am Freitagabend (4. August, 20 Uhr) am heimischen Bieberer Berg gegen die Stuttgarter Kickers in die Saison startet, erwartet Preußen Münster am Samstag (5. August, 14 Uhr) die Zweitvertretung von Bundesligist Borussia Dortmund zum Drittliga-Start 2023/2024.

Die Statistik zum Spiel:

Preußen Münster: Schulze Niehues (46. Schenk) – Scherder, Kok, Hahn (74. Koulis) – Schad (74. Oubeyapwa), Bazzoli (58. Mrowca), Preißinger (74. Ghindovean), Lorenz (58. Deters) – Kyerewaa (58. Bouchama) – Grodowski (58. Batmaz), Wegkamp (58. Wooten)

Kickers Offenbach: Brinkies - Rossmann, Alvarez (74. Urbich), Wanner (46. Feigenspan), Knothe (46. Marcos), Arh Cesen (65. Jopek), Breitenbach, Staude (63. Pfeiffer), Moreno Giesel (63. Garcia), Nazarov (51. Derflinger), Albrecht (82. Mesanovic)

Tore: 1:0 Kyerewaa (13.) 2:0 Grodowski (19.) 3:0 Bazzoli (47.), 3:1 Urbich (84.), 4:1 Batmaz (89.)

Gelbe Karten: Hahn, Kok, Scherder / Knothe, Rossmann, Breitenbach

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis

Zuschauer: 1.465