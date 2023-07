RWE: Auftaktgegner Hallescher FC setzt Ausrufezeichen im letzten Test

Der Hallescher FC, Auftaktgegner von Rot-Weiss Essen, hat im letzten Testspiel vor dem Liga-Start einen Achtungserfolg gefeiert.

Das wird kein Spaziergang für Rot-Weiss Essen. Am kommenden Freitag (19 Uhr) startet RWE mit einem Auswärtsspiel beim Halleschen FC in die neue Drittliga-Saison. Während die Essener ihre Generalprobe am Samstag beim Ligarivalen SC Verl (0:1 nach 120 Minuten) verpatzten, hinterließ der HFC bei seinem letzten Vorbereitungsspiel einen sehr starken Eindruck.

Halle testete ebenfalls gegen ein anderes Team aus der 3. Liga. Es ging gleich zweimal über jeweils 45 Minuten gegen den Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden. In der ersten Partie setzte sich Halle dank eines Treffers von Mittelfeldspieler Timur Gayret mit 1:0 durch. Die zweite Begegnung endete 2:2, Stürmer Andor Bolyki traf doppelt.

Über Stürmertore hätte sich der erste HFC-Gegner Rot-Weiss Essen bei der Generalprobe auch gefreut. Beim SC Verl blieb der Revierklub am Samstag über 120 Minuten torlos. Die Ostwestfalen setzten sich in einem umkämpften Spiel mit 1:0 durch. Schon vor einer Woche ging RWE im Spiel gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig mit dem gleichen Ergebnis als Verlierer vom Platz, ebenfalls nach 120 Minuten.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski wollte dem Resultat in Verl keine große Bedeutung beimessen. „Wir haben verloren, aber das ist ein Muster ohne Wert. Uns war klar, dass die Verler etwas mehr Ballbesitz haben würden, sie hatten vielleicht auch einen Tick mehr Spielkontrolle", sagte er.

3. Liga: Die Testspiel-Ergebnisse vom Samstag im Überblick

FC Augsburg - Jahn Regensburg 3:2

1. FC Saarbrücken - Union Titus Petange 2:1

Go Ahead Eagles Deventer - Borussia Dortmund II 0:2

1. FC Köln - Erzgebirge Aue 2:0

Arminia Bielefeld - TSV Steinbach 3:1

SC Verl - Rot-Weiss Essen 1:0

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt II 0:1

Viktoria Köln - Almere City 2:2

FSV Frankfurt - SSV Ulm 0:2

FC Ingolstadt - SpVgg Unterhaching 1:2

MSV Duisburg - De Graafschap 2:1

Borussia M'gladbach - 1860 München 2:1

SV Sandhausen - SV Darmstadt 0:0

Dynamo Dresden - Hallescher FC 0:1