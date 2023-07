BVB-U23 mit Achtungserfolg bei Generalprobe - Ex-Duisburger Hettwer glänzt

Die U23 von Borussia Dortmund scheint gewappnet für den Saisonstart gegen Preußen Münster. Beim Sieg im letzten Testspiel ragte Julian Hettwer heraus.

Im letzten Testspiel vor dem Drittliga-Start hat die U23 von Borussia Dortmund einen Achtungserfolg gefeiert. Der BVB feierte an diesem Samstag einen 2:0-Sieg beim niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles Deventer.

Mann des Tages war Neuzugang Julian Hettwer. Der vom MSV Duisburg verpflichtete Angreifer erzielte beide Treffer für die Dortmunder. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte der 20-Jährige die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann im zweiten Durchgang Führung (58.). In der 66. Minute legte Hettwer das 2:0 nach.

"Das war eine taktisch sehr gute Leistung von den Jungs. Auch was Teamgeist und Laufbereitschaft angeht, haben wir das heute echt stark gemacht", bilanzierte Trainer Zimmermann anschließend gegenüber Vereinsmedien. "Die Partie gibt uns ein gutes Gefühl für die letzte Trainingswoche vor unserem ersten Ligaspiel."

Damit hat die Zweitvertretung des BVB keines von insgesamt fünf Testspielen verloren (vier Siege, ein Remis). Ernst wird es am kommenden Samstag. Dann steht das NRW-Duell bei Preußen Münster an (14 Uhr, RS-Liveticker). Die Preußen feierten bereits am Freitag einen erfolgreichen letzten Test. Sie besiegten Regionalligist Kickers Offenbach mit 4:1.

3. Liga: Testspiel-Ergebnisse vom Samstag im Überblick

FC Augsburg - Jahn Regensburg 3:2

1. FC Saarbrücken - Union Titus Petange 2:1

Go Ahead Eagles Deventer - Borussia Dortmund II 0:2

1. FC Köln - Erzgebirge Aue 2:0

Arminia Bielefeld - TSV Steinbach 3:1

SC Verl - Rot-Weiss Essen 1:0

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt II 0:1

Viktoria Köln - Almere City 2:2

FSV Frankfurt - SSV Ulm 0:2

FC Ingolstadt - SpVgg Unterhaching 1:2

MSV Duisburg - De Graafschap 2:1

Borussia M'gladbach - 1860 München 2:1

SV Sandhausen - SV Darmstadt 0:0

Dynamo Dresden - Hallescher FC 0:1