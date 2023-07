3. Liga: Bis Spieltag sechs - das sind die Free-TV-Partien - RWE und MSV dabei

Die 3. Liga beginnt am 4. August. An den Wochenende-Spieltagen werden in der Regel zwei Partien im Free-TV übertragen. Hier die Übersicht bis zum 6. Spieltag.

Am Freitag (4. August, 19 Uhr) eröffnen der Hallesche FC und Rot-Weiss Essen die neue Saison in der 3. Liga. Zum ersten Mal, seit es die 3. Liga gibt, werden sieben Mannschaften aus NRW an den Start gehen. Wer alle Partien live sehen möchte, der benötigt ein Abo von MagentaSport. Nur hier werden die 380 Partien exklusiv übertragen. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten haben das Recht, zwei Livespiele pro Wochenende zu übertragen. Nun steht fest, welche Partien bis Ende September im Free-TV zu sehen sein werden. Auch der WDR beteiligt sich, nachdem der WDR bisher eher selten dabei war, wenn es um Livespiele der 3. Liga geht. Aus NRW-Sicht an den ersten sechs Spieltagen dabei: Preußen Münster und Arminia Bielefeld, die jeweils zwei Mal zu sehen sind, je einmal werden die Begegnungen mit Beteiligung von Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg zu sehen sein. Hier die Übersicht 1. Spieltag TSV 1860 München - Waldhof Mannheim im SWR Dynamo Dresden - DSC Arminia Bielefeld in der ARD 2. Spieltag MSV Duisburg - TSV 1860 München im BR Arminia Bielefeld - SC Preußen Münster im WDR 3. Spieltag Das ist ein Spieltag unter der Woche, da übertragen die dritten Programme in der Regel nicht 4. Spieltag FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken im BR / SR VfB Lübeck - FC Erzgebirge Aue im NDR / MDR 5 Spieltag SC Preußen Münster - SV Waldhof Mannheim im WDR / SWR Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 04 im MDR / BR 6 Spieltag VfB Lübeck - SG Dynamo Dresden im NDR / MDR Rot-Weiss Essen - SSV Jahn Regensburg im WDR / BR So sehen die Regelspieltage der 3. Liga in Zukunft aus 1 Spiel am Freitagabend (Anstoßzeit noch offen) 5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr) 1 Topspiel am Samstagnachmittag (16:30) 3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

