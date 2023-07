Drittligist Rot-Weiss Essen hat das Testspiel gegen Adler Union Frintrop mit 6:0 gewonnen. Trainer Christoph Dabrowski war zufrieden.

Rot-Weiss Essen reiste am Mittwochabend nach Stoppenberg, um sich mit dem Essener Oberligisten Adler Union Frintrop zu messen. Für die Rot-Weissen war es der vorletzte Test vor dem Saisonauftakt beim Halleschen FC (04. August, 19 Uhr).

Nach 90 Minuten stand vor 2500 Fans ein souveräner 6:0 (4:0)-Sieg für den Favoriten zu Buche.

Lucas Brumme (9.), Ron Berlinski (16.), Marvin Obuz (25.), Cedric Harenbrock (39.), Torben Müsel (47.) und Isaiah Young (49.) waren die Torschützen für die Mannen von der Hafenstraße, die in den ersten 50 Minuten viel Spielfreude an den Tag legten. In der Schlussphase konnte Adler Union die Partie dann offener gestalten.

Nach dem Spiel stand RWE-Coach Christoph Dabrowski Rede und Antwort:

Christoph Dabrowski über…

das Testspiel gegen Adler Union Frintrop: "Es war eine gute Trainingseinheit. In der ersten Halbzeit haben wir viele Tore geschossen. Das hätten wir auch in der zweiten Hälfte machen können, aber die Spielfreude war grundsätzlich da. Der Gegner stand nachher extrem tief, da hätte ich mir schon das eine oder andere Tor mehr gewünscht. Insgesamt habe ich aber viele gute Offensivaktionen gesehen. Das war ein sehr guter Test."

die verletzungsbedingte Auswechslung von Nils Kaiser: "Da hat es kurz gescheppert. Im schlimmsten Fall wäre das Innenband beschädigt. Er hatte auch direkt signalisiert, dass er raus muss. Das ist natürlich ärgerlich, aber ansonsten sind alle gut durchgekommen."

Aaron Manu, der auch gegen Frintrop nicht mitwirken konnte: "Manu hat eine Reizung. Es wurde ein MRT gemacht. Eigentlich ist die Achillessehne nicht so betroffen, weil es eine Knochenreizung ist. Aber es zieht trotzdem bei Belastung etwas in die Achillessehne rein. Deswegen ist es schwierig einzuordnen. Da müssen wir abwarten."

Neuzugang Leonardo Vonic: "Ich hätte mir gewünscht, dass er seine Kopfballchance verwertet hätte. Das wäre direkt ein guter Start gewesen. Er hat in der Spitze gespielt, weil Moussa Doumbouya nicht einsatzfähig war. Leo ist offensiv flexibel, kann auch auf dem Flügel spielen. Er ist torhungrig und zielstrebig. Wir sind froh, dass er da ist."