Drei Testspiele hat Rot-Weiss Essen in der Saisonvorbereitung absolviert, alle wurden gewonnen. Trainer Christoph Dabrowski ordnet den aktuellen Zustand seiner Mannschaft ein.

Drei Spiele, drei Siege: So lautet die Bilanz von Rot-Weiss Essen in der Vorbereitung für die Saison 2023/24. Nach zwei klaren Siegen gegen den VfB Bottrop (8:0) und ETB SW Essen (5:2) folgte ein 3:1-Testspielsieg gegen den Regionalligisten FC Gütersloh. RWE-Coach Christoph Dabrowski zieht ein kleines Zwischenfazit nach den ersten Vorbereitungswochen:

"Wir sind physisch gut dabei, weil wir sehr intensiv und umfangreich trainieren, gerade im athletischen Bereich. Auch offensiv haben wir ein paar Lösungen gefunden, vor allem die Tiefe steuern wir oft zielstrebig an." Körperlich sind die Essener also schon in dieser recht frühen Phase der Saisonvorbereitung auf einem guten Weg, auch die Offensive scheint Dabrowski durchaus zu gefallen.

Besonders mit dem Spiel über die Außen war der 45-Jährige in der ersten Hälfte gegen Gütersloh zufrieden: "Auf den Flügeln kommen wir immer wieder über Flanken und kreieren einige Zwei-gegen-Eins-Situationen. Da haben wir gerade in der ersten Halbzeit sehr viele gute Aktionen herausgespielt."

Dennoch zeigte RWE gegen die Ostwestfalen zwei Gesichter, der zweite Durchgang war nicht nach dem Geschmack des Cheftrainers. Zwar wechselten die Rot-Weissen in der zweiten Halbzeit achtmal durch, doch alleine daran möchte Dabrowski den Leistungseinbruch nicht festmachen:





"Wir haben immer zwei Mannschaften, aber da muss man einfach mehr als Block, als Mannschaft agieren. Wir sind einem Regionalligisten zu viel hinterhergelaufen, das müssen wir nochmal analysieren. Insgesamt haben wir einfach zu wenig Intensität in das Spiel hereingelegt."

Wir haben intensiv trainiert, deswegen mussten wir jetzt auch wieder über die Schmerzgrenze gehen. Letztendlich war das ein sehr guter Test für uns gegen einen ambitionierten Regionalligisten Christoph Dabrowski

Zu wenig Intensität und fehlende mannschaftliche Geschlossenheit: Das sind Dinge, die RWE bis zum Saisonstart in der 3. Liga noch verbessern muss. "Trotzdem haben wir verdient gewonnen. Wir haben intensiv trainiert, deswegen mussten wir jetzt auch wieder über die Schmerzgrenze gehen. Letztendlich war das ein sehr guter Test für uns gegen einen ambitionierten Regionalligisten", lautet das Fazit von Dabrowski zum Test gegen den FC Gütersloh.