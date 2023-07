MSV Duisburg: Knapper Sieg gegen Regionalligist - Ziegner nicht zufrieden

Der MSV Duisburg hat das nächste Testspiel der Sommervorbereitung gewonnen. Die Zebras setzten sich gegen Regionalligist Fortuna Köln durch.

Der MSV Duisburg bleibt auch nach dem fünften Testspiel der Sommervorbereitung weiter ungeschlagen. Am Freitagabend setzten sich die Zebras mit 1:0 gegen Fortuna Köln durch.

Das Duell mit dem ambitionierten Regionalligisten wurde im Schloßparkstadion in Brühl ausgetragen. 630 Zuschauer sahen, wie das Team von Trainer Torsten Ziegner früh in Führung ging. In der sechsten Minute verwandelte Linksaußen Niklas Kölle eine Vorlage von Caspar Jander. Es blieb das einzige Tor des Tages.

"Wir haben stabil gestanden und wenig zugelassen", bilanzierte Coach Ziegner anschließend gegenüber Vereinsmedien. "Das waren Themen, die in den ersten drei Wochen unser Hauptaugenmerk waren."

Vollends zufrieden zeigte sich der 45-Jährige allerdings nicht mit dem Auftritt seiner Mannschaft. "Mit ein bisschen mehr Konzentration, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen in den richtigen Situationen hätten wir schon mehr Torszenen herausspielen können. Hatten wir aber nicht. Das war nicht gut."

MSV Duisburg: Ab Montag im Trainingslager

Beim MSV fehlten die angeschlagenen Benjamin Girth, Marvin Knoll und Phillip König. Das Trio soll am kommenden Montag ins Training zurückkehren. Derweil mussten die Kölner zwei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. Für Serkan Göcer (35.) und Jonas Scholz (75.) war frühzeitig Schluss.

Nach dem 3:1 gegen den 1. FC Bocholt vor einer Woche war es für die Duisburger der zweite Erfolg gegen einen Regionalligisten. Zum Start der Vorbereitung wurden die Kreisligisten SV Duissern (14:1) und DJK Lösort Meiderich (26:0) jeweils deutlich besiegt. Zudem gab es ein 4:0 gegen den Oberligisten Sportfreunde Hamborn.

Während Fortuna Köln am kommenden Samstag gegen den FSV Frankfurt seine Testspiel-Serie fortsetzt, reist der MSV am Montag ins Trainingslager. Im thüringischen Heiligenstadt wollen sich die Meidericher bis zu kommenden Sonntag den letzten Feinschliff für die Anfang August startende Drittliga-Saison holen. Während des Camps sind Tests gegen Hannover 96 (Mittwoch, 19. Juli) und Lok Leipzig (Freitag, 21. Juli) geplant.

Fortuna Köln - MSV Duisburg: 0:1 (0:1)

Fortuna Köln: Weis (60. Buer) - Göcer (37. Budimbu), Langer, Lanius (72. Bauens), Scholz (75. Siregar) - Stanilewicz, Kegler (60. Matten) - Hölscher (79. Birkenheuer), Batarilo, Steinkötter (82. Ehret) - Mika (79. Di Fine)

MSV Duisburg: Müller - Bitter (46. Feltscher), Mai (63. Castaneda), Fleckstein (46. Senger), Mogultay - Jander (46. Michelbrink), Bakalorz (63. Stierlin) - Bakir (46. Pusch), Pledl (63. Anhari), Kölle (46. Ekene) - Köpke

Tore: 0:1 Kölle (6.)

Zuschauer: 630