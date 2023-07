RWE: So bewertet Dabrowski die ersten Auftritte der Neuzugänge

Rot-Weiss Essen ist im zweiten Testspiel der Vorbereitung mit sechs neuen Gesichtern angetreten. Trainer Christoph Dabrowski schilderte seine ersten Eindrücke.

Drittligist Rot-Weiss Essen ist rund vier Wochen vor Saisonbeginn in der Transferplanung bereits weit vorangeschritten. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden insgesamt sieben externe Neuzugänge an der Hafenstraße begrüßt. Im Testspiel gegen ETB Schwarz-Weiß Essen (5:2) setzte Cheftrainer Christoph Dabrowski fünf seiner neuen Schützlinge sowie Probespieler Lucas Brumme ein. Vinko Sapina fehlte mit einem leichten Infekt, Ole Springer nahm auf der Bank Platz.

Insgesamt habe der Coach einen "positiven Eindruck"gewonnen und ging nach Spielschluss in die Einzelbewertung der ersten Trainingstage und Testspiel-Einsätze über ...

Aaron Manu (Innenverteidiger, kam von Rot-Weiß Erfurt): "Man sieht, dass er in den unmittelbaren, persönlichen Duellen drin ist, was die Körperlichkeit und Zweikämpfe angeht. Beim Spiel mit dem Ball müssen wir noch etwas mit ihm arbeiten. Das betrifft die Präzision und Positionierung."

Ekin Celebi (Linksverteidiger, kam von Hannover 96): "Er macht einen guten Eindruck, hat immer wieder eine gute Positionierung über außen. Er macht viele Flankenläufe. Insgesamt hat er viel Zug nach vorne, einen guten linken Fuß und zeichnet sich durch Flanken aus."





Marvin Obuz (Linksaußen, wurde vom 1. FC Köln ausgeliehen): "Aus der kalten Hose direkt auf den Platz. Man konnte sehen, dass er Zug zum Tor hat und sehr spritzig wirkt. Er ist technisch stark und kreativ. Das wird unserem Offensivspiel sehr guttun."

Moussa Doumbouya (Mittelstürmer, kam vom FC Ingolstadt): "Ihm sieht man optisch an, dass er eine extreme Körperlichkeit und Physis mitbringt. Er hat sich mit den beiden Treffern Vertrauen geholt und zeigt sich im Training. Er ist vom ersten Tag an direkt angekommen und wird uns in der Präsenz als Wand-Spieler sowie mit seinen Laufwegen extrem weiterhelfen."

Lucas Brumme (Linkes Mittelfeld, Probespieler, zuletzt SV Wehen Wiesbaden): "Er ist so einen hohen Umfang aus den letzten Wochen und Monaten nicht gewohnt. Deswegen ist er, gerade nach hinten raus, auf der letzten Rille gefahren. Man sieht, dass er einen guten linken Fuß hat und ein guter Fußballer ist. Er findet im Halbraum und auf dem Flügel Lösungen."

Eric Voufack (Rechtsverteidiger, kam vom 1. FC Lokomotive Leipzig): "Er ist ein dynamischer Außenbahnspieler, der sich noch an Abläufe aus unserem Spiel anpassen muss. Gerade im Ballbesitz, was die Positionierung angeht. Das offensive Einschalten, die Räume zu erkennen und mit seinem Tempo zu nutzen."

Neue Chance für Kaiser?

Wer ebenfalls in der Aufzählung von Coach Dabrowski erwähnt wurde, ist Nils Kaiser. Der 21-Jährige war zuletzt an den SC Wiedenbrück ausgeliehen und kehrte zurück an die Hafenstraße. Zunächst wurde ihm mitgeteilt, dass er keine sportliche Rolle mehr spielen werde.

Nun scheint sich der Mittelfeld-Mann beweisen zu dürfen und hat bislang einen bleibenden Eindruck beim Coach hinterlassen: "Er macht im Training einen frischen Eindruck. Er hat immer wieder Tiefenlaufwege aus der Acht und Zehn angeboten. Auch in den Zwischenräumen war er sehr aktiv. Grundsätzlich hat er seit dem ersten Tag der Vorbereitung die Chance sich zu empfehlen. Ich bin gespannt, ob er das Niveau halten kann. Es kann ja immer wieder Überraschungen geben und jemand, den man vielleicht nicht mehr auf dem Zettel hat, bietet sich an und man behält ihn."