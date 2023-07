3. Liga: 100 Drittligaspiele und 28 Tor-Beteiligungen - Regensburg verpflichtet Stürmer

Der SSV Jahn Regensburg hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Der Angreifer verfügt über eine große Drittliga-Erfahrung.

Der SSV Jahn Regensburg begrüßt einen ehemaligen Spieler zurück in Bayern.

Der ehemalige Jahnschmiede-Spieler Agyemang Diawusie war in den vergangenen Tagen bereits als Gastspieler im Trainingsbetrieb aktiv und hat sich beim SSV Jahn nun für mehr empfohlen. Der 25-jährige offensive Außenbahnspieler, der zuletzt bei der SpVgg Bayreuth in der 3. Liga im Einsatz war, erhält beim Zweitliga-Absteiger Regensburg einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Der Kader des SSV Jahn umschließt nun mit Diawusie mittlerweile 23 Spieler. "Durch die Verpflichtung von Agyemang gewinnen wir weitere Variationsmöglichkeiten für unsere Offensive hinzu. Mit seiner Dynamik und Technik ist er in der Lage, unserem Spiel positive Impulse zu geben. Wir wollen mit ihm gemeinsam an seinen Verbesserungspotenzialen arbeiten und ihn auf das Niveau bringen, das er in sich hat", erklärt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, die Verpflichtung.

Der in Berlin geborene Diawusie wurde zunächst in der Jahnschmiede, dem Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn, ausgebildet (U8 bis U13). Über die Jugendmannschaften des 1. FC Nürnberg und RB Leipzig gelang ihm 2017 der Sprung in den Profibereich. Nach Stationen in Ingolstadt, Wiesbaden und Dresden zog es ihn ins Ausland zum damaligen österreichischen Bundesligisten SV Ried. Zuletzt spielte Diawusie für die SpVgg Bayreuth. Insgesamt hat der 25-Jährige bereits 100-Drittliga-Einsätze in seiner Karriere verbuchen können. Hier erzielte er sieben Treffer und bereitete 21 weitere Tore vor.

Der 25-Jährige hofft nun schnell bei den Bayern anzukommen und sich beim SSV Jahn zu etablieren: "Ich bin sehr froh zurückzukehren. Die Gespräche mit Achim Beierlorzer und Joe Enochs waren von Anfang an sehr positiv. Die Jungs aus dem Team haben mich direkt gut aufgenommen und ich bin motiviert, der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterzuhelfen."