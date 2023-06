Fußball-Drittligist MSV Duisburg ist im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 ein Kantersieg gegen Kreisligist SV Duisssern gelungen.

Der Testspielauftakt des MSV Duisburg ist geglückt. Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum schenkten die Zebras dem Kreisligisten SV Duisssern gleich 14 Tore ein (1:14).

Ohne die angeschlagenen Marvin Senger (leichte Adduktorenprobleme), Niklas Kölle und Marvin Bakalorz, aber mit Neuzugang Thomas Pledl in der Startelf, war der Drittligist wie erwartet von Beginn an die aktivere Mannschaft auf der Bezirkssportanalge in Duisburg-Duissern.

Einzig das Tor wollte zunächst nicht fallen - zweimal wegen dem Aluminium, einmal wegen einer Glanzparade von SVD-Keeper Alexander Koltermann. Das änderte sich nach einer Viertelstunde. Und zwar im Minutentakt.

Kolja Pusch (16.), Pledl (17.) und Philip König (18.) stellten innerhalb von drei Zeigerumdrehungen von 0:0 auf 3:0. Jonas Michelbrink erhöhte kurz darauf auf 4:0 (22.), ehe es die Zebras etwas ruhiger angehen ließen - die Ruhe vor dem nächsten Tor-Sturm. Pusch (30., 36.), König (31.) und Pledl (32.) sorgten für einen 8:0-Halbzeitstand.

MSV Duisburg (1. Halbzeit): Raeder - Feltscher, Mai, Fleckstein, Mogultay – Stierlin, Michelbrink – Pusch, Anhari, Pledl – König Raeder - Feltscher, Mai, Fleckstein, Mogultay – Stierlin, Michelbrink – Pusch, Anhari, Pledl – König MSV Duisburg (2. Halbzeit): Braune - Bitter, Knoll, Fleckstein, Mogultay – Castaneda, Jander – Ekene, Bakir, Hettwer – Girth Tore: 0:1 Pusch (16.), 0:2 Pledl (17.), 0:3 König (18.), 0:4 Michelbrink (22.), 0:5 Pusch (30.), 0:6 König (31.), 0:7 Pledl (32.), 0:8 Pusch (36.), 0:9 Ekene (47.), 0:10 Girth (54.), 0:11 Ekene (59.), 0:12 Ekene (60.), 0:13 Bakir (62.), 1:13 Eisenmann (76.), 1:14 Ekene (80.)

In der Pause wechselte MSV-Trainer Torsten Ziegner kräftig durch. Mit Santiago Castaneda kam nun auch der zweite Neuzugang zu seinem Debüt, er ordnete sich auf der Doppelsechs neben Caspar Jander ein.

(Fast) neue Mannschaft – gleiches Bild: Auch im zweiten Durchgang setzten die Duisburger das Toreschießen munter fort. Chinedu Ekene markierte nach nur zwei Minuten das 9:0, Benjamin Girth machte nach 54 Minuten die Zehn voll.

Die Gastgeber hielten zwar dagegen, doch der Klassenunterschied war einfach zu hoch. Ekene (59., 60.) und Alaa Bakir (62.) schraubten auf 13:0 hoch. Der MSV schaltete in der Folge einen Gang zurück. Und prompt sicherte sich der SV Duissern den Ehrentreffer! Nach einem Abstimmungsfehler zwischen Tobias Fleckstein und Joshua Bitter eilte Jannik Eisenmann dazwischen und traf zum 1:13 (76.).

Der letzte Streich des Abends blieb jedoch dem MSV vorbehalten. Ekene traf zum vierten Mal (80.) und besiegelte somit den 14:1-Endstand.