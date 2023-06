RWE: Sechster Zugang ist fix! "Tempo, sehr gutes Umschaltspiel sowie eine Standardqualität"

Rot-Weiss Essen hat am Mittwochnachmittag (28. Juni) seinen sechsten Sommerzugang offiziell vorgestellt.

Rot-Weiss Essen hat Ekin Celebi verpflichtet. Der 23-jährige Linksverteidiger spielte zuletzt für den Zweitligisten Hannover 96 und unterzeichnet an der Hafenstraße ein Arbeitspapier bis 2025.

RevierSport hatte am Dienstag berichtet, dass Celebi in Essen unterschreiben wird.

RWE-Profifußball-Direktor Marcus Steegmann sagt: "Ekin Celebi ist ein sehr spielstarker Linksverteidiger, der eine sehr gute Ausbildung genossen und auch schon Erfahrung im Ausland gesammelt hat. Bei Hannover 96 war es zuletzt sehr schwer für ihn, sich gegen die namhafte Konkurrenz auf seiner Position durchzusetzen und ausreichend Spielpraxis zu sammeln. Wir sind jedoch von Ekins Qualitäten, seiner feinen Technik und seiner Einstellung überzeugt und glauben daran, dass er uns sehr weiterhelfen wird."

Celebi verbrachte die Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga bei Hannover 96, gab dort sein Profi-Debüt und spielte in acht weiteren Partien (zwei Tore, eine Vorlage) für die Reserve der Niedersachsen. Hinzu kommen 34 Südwest-Regionalliga-Einsätze in Stuttgarts U23 und 13 Spiele für den slowakischen Erstligisten FC Nitra. Ausgebildet wurde der Außenverteidiger im NLZ des 1. FC Nürnberg, in der Juniorenzeit absolvierte Celebi eine Partie für die deutsche U19-Nationalmannschaft.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski ergänzt: "Ekin ist ein technisch versierter Spieler mit einer sehr guten Pass- und vor allem Flankenqualität, vom dem wir uns auf der Außenbahn viel Offensivpower versprechen. Er hat ein ordentliches Tempo, sehr gutes Umschaltspiel sowie eine Standardqualität, die immer wieder für Gefahr sorgt. Ich freue mich darüber, dass er nun bei uns ist."

"Nach einem für mich nicht ganz so leichtem Jahr in Hannover freue ich mich, jetzt für Rot-Weiss Essen am Ball zu sein und am Donnerstag hier ins Training starten zu können“, sagt Ekin Celebi. „Ich werde in der Vorbereitung alles dafür geben, um möglichst oft auf dem Feld stehen und der Mannschaft helfen zu können", meint Celebi.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig), Ekin Celebi (Hannover 96), Ole Springer (Werder Bremen II)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Timur Kesim (ETB SW Essen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt)

Spieler, die trotz laufenden Verträgen keine sportliche Rolle spielen: Clemens Fandrich, Ben Heuser, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi