RWE: Neuer Torwart ist da - "Als RWE nun auf mich zukam, war mir klar..."

Rot-Weiss Essen hat den fünften offiziellen Neuzugang präsentiert. Der neue Mann ist überglücklich, dass er an der Hafenstraße anheuert.

Rot-Weiss Essen hat sich die Dienste von Ole Springer gesichert.

Der 31-Jährige wechselt von U23 des SV Werder Bremen an die Hafenstraße, unterschreibt einen Vertrag bis 2025 und vervollständigt als dritter Keeper das Torwart-Team.

RevierSport hatte diesen Wechsel bereits am Dienstagabend (27. Juni) angekündigt.

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, sagt: "Wir waren auf der Suche nach einem 3. Torhüter, der seine Erfahrung an Jakob Golz und Felix Wienand weitergeben kann und der eine ähnliche Rolle schon bekleidet hat. Ole hat bei Werders U23, aber auch stellenweise bei den Profis, diese Position sehr gut ausgefüllt und mit jüngeren Torhütern täglich zusammengearbeitet. Er weiß daher genau, worauf es in der Rolle als erfahrener Ersatzmann ankommt, davon werden Jakob und Felix in der Trainingsarbeit sicherlich profitieren. Wir sind zudem der Überzeugung, dass sich Ole mit seiner positiven Art und einem einwandfreien Charakter hervorragend in unsere Mannschaft einfügen und zu einem guten Teamspirit beitragen wird."

Springer nimmt die bisherige Koczor-Rolle als Nummer drei ein

Springer wird im Kader von Trainer Christoph Dabrowski die Rolle als Nummer drei von Raphael Koczor (FC Kray) einnehmen und sich in der Keeper-Hierarchie hinter Felix Wienand sowie Nummer eins Jakob Golz einnorden. Denn Fakt ist auch: Springer spielte zuletzt in der Saison 2019/2020 - 22 Einsätze für Lüneburg - regelmäßig. In den Spielzeiten 2020/2021, 2021/2022 und 2022/2023 kommt er zusammengerechnet gerade einmal auf zwei Einsätze für die Werder-Reserve.

Trotzdem: Der Norddeutsche bringt auf jeden Fall eine Menge Erfahrung mit. Springer hat in seiner Vita 170 Regionalliga-Nord-Spiele, 69 Oberliga-Hamburg-Partien und auch neun Drittliga-Begegnungen stehen. Er stand neben der Zweitvertretung des Bundesligisten SV Werder Bremen auch schon bei Klubs wie FC St. Pauli II, FC Elmshorn, VfR Neumünster, Eintracht Norderstedt und LSK Hansa Lüneburg unter Vertrag.

"Vor mehreren Jahren habe ich das erste RWE-Spiel live an der Hafenstraße erlebt. Auch wenn die Partie gegen den VfB Homberg kurz vor Weihnachten unverdient verloren ging, haben mich Stadion und Verein beeindruckt. Als RWE nun auf mich zukam, war mir klar, dass ich noch einmal eine komplett andere Herausforderung in meiner Laufbahn annehmen möchte. Ich freue mich sehr auf tolle Momente und die Zusammenarbeit mit Manu, Jakob, Felix und allen anderen Teamkollegen", erklärt Springer den Wechsel, der in Bremen seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 gültigen Vertrag für das RWE-Engagement auflöste.

Rot-Weiss Essen: Stürmer und Flügelzange wird noch gesucht

Nach den Verpflichtungen von Springer (Tor), Aaron Manu (Innenverteidigung), Eric Voufack (rechte Abwehrseite), Moussa Doumbouya (Angriff), Vinko Sapina (zentrales Mittelfeld) sowie dem bevorstehenden Transfer von Ekin Celebi (linke Abwehrseite) ist Essens Kaderplaner Marcus Steegmann nach unseren Informationen aktuell noch auf der Suche nach einem weiteren Angreifer sowie zwei offensiven Außenbahnspielern - sowohl für die linke als auch rechte Seite.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig), Ekin Celebi (Hannover 96), Ole Springer (Werder Bremen II)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Timur Kesim (ETB SW Essen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt)

Spieler, die trotz laufenden Verträgen keine sportliche Rolle spielen: Clemens Fandrich, Ben Heuser, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi