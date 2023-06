3. Liga: Aufsteiger präsentiert neues Trio - Auch Innenverteidiger aus der Regionalliga West

Vom SSV Ulm und dessen Transferaktivitäten hat man noch nicht viel gehört. Nun präsentierte der Drittliga-Aufsteiger drei neue Spieler auf einen Schlag.

Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach scheint ein beliebtes Transferziel für die Drittligisten zu sein.

Denn nach Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Per Lockl (SV Waldhof Mannheim) und Enrique Lofolomo (Hallescher FC) wechselt mit Tom Gaal nun der vierte Gladbacher U23-Spieler aus der Regionalliga West in die 3. Liga.

Der SSV Ulm stellte nämlich Innenverteidiger Gaal als Neuzugang vor. Der 22-Jährige unterschrieb bei den Spatzen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In der vergangenen Saison kam der 1,93 Meter große Abwehrspieler auf 14 Einsätze für Gladbach II.

Gaal wurde in Mönchengladbach geboren und durchlief von 2009 bis 2020 die Jugendteams der Borussia. Nach einer Saison bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg kehrte er 2021 nach Mönchengladbach zurück und absolvierte für die U23 in den letzten beiden Spielzeiten insgesamt 42 Partien in der Regionalliga West. In vier Spielen gehörte Gaal zum Kader der Bundesligamannschaft.

Zuvor hatte sich der SSV Ulm bereits mit Julian Kudala (VfB Stuttgart II), Max Brandt (Teutonia 05 Ottensen), Felix Higl (VfL Osnabrück, ausgeliehen) und Bastian Allgeier (Karlsruher SC; ausgeliehen) verstärkt.

"Schon in den ersten Gesprächen haben mich die sportlichen und menschlichen Argumente für diesen Verein eingenommen. Die Leidenschaft und Qualität haben mich sehr beeindruckt. Ich bin sehr froh, dass ich nun endlich hier bin und werde hart arbeiten, um gemeinsam mit dem SSV den nächsten Schritt zu gehen", sagt Gaal.

Neben Gaal verpflichtete der Drittliga-Aufsteiger auch Sascha Risch. Der 23-jährige Linksverteidiger absolvierte in dieser Saison 32 Drittligaspiele für Absteiger SV Meppen, dabei erzielte er vier Tore und bereitete einen Treffer vor. Ausgebildet wurde Risch beim SC Freiburg, mit diesem wurde er deutscher A-Junioren Pokalsieger und feierte mit der U23 die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest sowie den Aufstieg in die 3. Liga.

Der dritte Neue im Bundes ist Lenn Jastremski. Der Stürmer kommt für eine Saison nach Ulm und wird vom FC Bayern München ausgeliehen. In der abgelaufenen Rückrunde lief der 22-Jährige für den Grazer AK auf und bestritt 14 Spiele (fünf Tore, ein Assist) in der 2. österreichischen Liga. Zuvor war er bereits an den FC Erzgebirge Aue und an Viktoria Köln ausgeliehen und kennt daher die 3. Liga bereits aus 54 Spielen, in denen ihm sieben Tore und fünf Vorlagen gelangen. Für die Nachwuchsteams des DFB absolvierte er 15 Länderspiele.