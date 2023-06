MSV Duisburg: Vor dem ersten Test - Ziegner erwartet "von beiden Seiten keine Rücksicht"

Der MSV Duisburg steht nach dem Trainingsauftakt vor dem ersten Testspiel. Der SV Duissern wartet. Das sagt Torsten Ziegner.

Am Montag startete der MSV Duisburg wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga. Nach den ersten Trainingstagen erwartet das Team dann auch schon am Freitag der erste Test beim A-Ligisten SV Duissern (19 Uhr). Der Verein feiert 100-jähriges Jubiläum und die Zebras sind zu Gast.

MSV-Trainer Torsten Ziegner freut sich auf die Begegnung und hat klare Erwartungen an beide Teams: „Wir freuen uns auf das Spiel und darauf, den Leuten nah sein zu können. Insgesamt wird es dann ein Fußballspiel werden und da gehören auch Zweikämpfe zu. Wir wollen nicht, dass Duissern uns aus dem Weg geht. Sie sollen meinen Jungs zeigen, dass sie sich wehren und beweisen wollen. Ich erwarte von beiden Seiten keine Rücksicht, auch meine Jungs sollen Tore erzielen und Zweikämpfe annehmen. Ob wir dann zum Jubiläum noch ein Geschenk verteilen, werden wir dann sehen.“

Bis auf Niklas Kölle und Marvin Bakalorz sind für den ersten Test nach jetzigem Stand alle dabei. Sie arbeiten aktuell noch individuell mit dem Athletiktrainer.

Ziegner erklärt neben den Personalien auch noch einmal die Wichtigkeit der Begegnung: „Es sind alle dabei, bis auf Kölle und Bakalorz, und logischerweise werden auch alle spielen. Wir nehmen auf das Spiel keine Rücksicht, das heißt, wir werden aus dem vollen Trainingsbetrieb dort hinfahren. Insgesamt war es uns aber auch wichtig, durch das Spiel mehr Nähe zu den Fans und der Stadt zu zeigen. Das ist nur möglich bei kleineren Vereinen, wo aber auch die MSV-Fans beheimatet sind. Das dann zu einem 100-jährigen Jubiläum zu tun, ist umso schöner.“

MSV Duisburg: Weiterer Neuzugang vor dem ersten Test?

Mit einem weiteren Neuzugang bis zum Wochenende rechnet Ziegner nicht unbedingt, möchte es aber auch nicht ausschließen: „Es ist jetzt grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass in den nächsten Stunden etwas veröffentlicht wird. Trotzdem befinden wir uns jetzt in der Transferphase, wo wir Gespräche führen und die Augen offenhalten. Und es ist möglich, dass am Freitag dann ein Neuer dabei ist. Aber es ist eben auch möglich, dass wir mit dem aktuellen Kader nach Duissern reisen. Und beides ist okay, da sind wir unaufgeregt.“

Nach dem Test gegen Duissern wartet dann ein strammes Programm auf das Team. Am Samstagmorgen steht eine Trainingseinheit an, danach der MSV-Familientag. Am Sonntag geht es dann zum nächsten Testspiel bei der DJK Lösort Meiderich (14 Uhr).