Preußen Münster: 170 Drittligaspiele! Dieser Mittelfeldspieler ist SCP-Zugang Nummer fünf

Der SC Preußen Münster hat in Sachen Zugänge langsam angefangen, ist aber nun schon beim fünften neuen Spieler angelangt. Ein erfahrener Drittliga-Profi kommt.

Nach Rico Preißinger (FC Ingolstadt), Daniel Kyerewaa (FC Schalke 04 II), Luca Bazzoli (VfB Stuttgart II), Joel Grodowski (SC Verl), Jano ter Horst (eigene Reserve) und Kevin Schacht (Eintracht Trier, war ausgeliehen) wird Preußen Münster an diesem Montag, 26. Juni 2023, seinen fünften externen Zugang vorstellen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist Sebastian Mrowca (SV Wehen Wiesbaden) bereits in der Universitätsstadt vor Ort und soll zu Wochenbeginn zunächst den obligatorischen Medizin-Check absolvieren und dann seine Unterschrift unter dem Preußen-Vertrag setzen. Mrowca war bereits einer der 600 Zuschauer, die am Sonntag den Münsteraner Aufgalopp beobachteten.

26 Zweit- und 170 Drittliga-Einsätze stehen bislang in der Vita des ehemaligen polnischen U21-Nationalspielers. Somit bringt der defensive Mittelfeldspieler eine große Erfahrung mit an die Hammer Straße. In der vergangenen Aufstiegssaison des SV Wehen Wiesbaden absolvierte der 29-jährige Mrowca auch 29 Einsätze (kein Tor, vier Vorlagen, 1742 Spielminuten).

Mrowca gegenüber "Bild": "Preußen Münster ist ein Verein mit großer Tradition, tollen Fans und einer großartigen Entwicklung. Als sich über meinen Berater die ersten Kontakte nach Münster ergaben, habe ich mich schnell für diese Option begeistern können. Dazu die wirklich positiven Gespräche mit Sportdirektor Peter Niemeyer und Trainer Hildmann. Ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu haben."

Aufstiegstrainer Sascha Hildmann zeigte sich mit dem Aufgalopp zufrieden und versprach den Fans auch nach Mrowca weiterte Verstärkungen für die erste Drittliga-Saison: "Alle Jungs sind fit aus ihrem Urlaub zurückgekommen. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen intensiv ackern, um für den Saison-Auftakt am ersten August-Wochenende gewappnet zu sein. Wir sind mit unseren Planungen nicht am Ende. Da wird sich garantiert noch das eine oder andere bei uns tun."

Preußen Münster: Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge: Rico Preißinger (FC Ingolstadt), Daniel Kyerewaa (FC Schalke 04 II) und Luca Bazzoli (VfB Stuttgart II), Jano ter Horst (eigene Reserve), Kevin Schacht (Eintracht Trier, war ausgeliehen), Joel Grodowski (SC Verl), Sebastian Mrowca (SV Wehen Wiesbaden)

Abgänge: Alexander Langlitz, Dennis Daube (beide Karriereende), Henok Teklab (Royale Saint Union Gilloise/Belgien), Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Deniz-Fabian Bindemann (Fortuna Düsseldorf II), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Manfred Osei Kwadwo (Ziel unbekannt)