RWE: Umstrukturierung im NLZ - Ex-Profi wird neuer Sportlicher Leiter

Rot-Weiss Essen hat die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) neu strukturiert. Auf Christian Flüthmann, der seit Mitte April als Sportdirektor tätig ist, folgt ein Duo an der Spitze der Juniorenabteilung.

Dirk Helmig verantwortet die NLZ-Administration, Michael Lorenz wechselt von Arminia Klosterhardt an die Seumannstraße und ist fortan Sportlicher Leiter der Nachwuchsschmiede. RevierSport hatte schon vor Wochen geschrieben, dass Lorenz der neue NLZ-Sportchef bei RWE wird.

RWE-Sportdirektor Christian Flüthmann sagt dazu: "Ich kenne die Herausforderungen der NLZ-Leiter-Position genau. Mit der Trennung zwischen sportlicher und administrativer Leitung schaffen wir zusätzliche Kapazitäten und Zeitkontingente, um die RWE-Nachwuchsarbeit weiter zu professionalisieren, Talente noch mehr auf ihre Bedürfnisse eingehend zu schleifen und so langfristig als Gesamtverein zu profitieren."

Michael Lorenz, Bruder von RWE-II-Trainer Stefan Lorenz, war zuletzt viereinhalb Jahre als Sportlicher Leiter des Landesligisten Arminia Klosterhardt tätig. Zuvor fiel der DFB-Stützpunkt Berlin zwischen 2017 und 2018 in seinen Verantwortungsbereich als Koordinator. Den Namen des 44-Jährigen kennen RWE-Fans allerdings schon weitaus länger: Zwischen 2005 und 2010 trug Lorenz in 118 Pflichtspieleinsätzen (10 Tore, 1 Vorlage) das rot-weisse Trikot. Als Spieler der Traditionsmannschaft blieb er RWE zudem stets verbunden. In der neugeschaffenen Position kümmert sich Michael Lorenz ausschließlich um die sportlichen Belange der Nachwuchsabteilung: Spieler, Trainer, Staff und Trainingsbedingungen.

RWE-Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig sagt: "Die Arbeit mit unseren Talenten ist einer der festen Pfeiler, auf denen Rot-Weiss Essen gebaut ist. Christian Flüthmann hat in diesem Bereich in den vergangenen zweieinhalb Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Wir konnten mit seiner Unterstützung das Profil unserer Nachwuchsarbeit schärfen: RWE möchte Talente aus Essen und Umgebung ausbilden! Mit dieser Aufgabe betrauen wir jetzt ein Duo, welches Rot-Weiss Essen und das Umfeld hervorragend kennt. Beide vereint zudem die große Erfahrung im Nachwuchsbereich."

"Mit großer Freude begleite und unterstütze ich seit vielen Jahren die sportliche Entwicklung von Spielern und Trainern auf unterschiedlichen Ebenen. Darüber hinaus pflege ich einen guten Draht zu einigen Vereinen und Verantwortlichen im Verbandsgebiet Niederrhein. Diese Erfahrungen und Kenntnisse zukünftig im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen einbringen zu dürfen, erfüllt mein Fußballherz. Ich freue mich auf die Arbeit mit hochmotivierten und talentierten Spielern, den Trainern, Verantwortlichen sowie sämtlichen Beschäftigten an der Seumannstraße und Hafenstraße. Gemeinsam gehen wir die Aufgabe mit voller Hingabe und der nötigen Leidenschaft an", sagt Lorenz.

Eine RWE-Vergangenheit hat auch Dirk Helmig. Der 58-jährige Ur-Essener durchlief sämtliche Jugendteams von Rot-Weiss und absolvierte seit 1983 276 Partien an der Hafenstraße. Seit zehn Jahren ist er an der Seumannstraße tätig: Helmig war Chefscout des Nachwuchsleistungszentrums, Leiter der Fußballschule sowie sportlicher Leiter des U17-Teams. Zudem trainierte er eine Saison die 2. Mannschaft. "Ich bin glücklich, meine Tätigkeit an der Seumannstraße als administrativer Leiter weiterführen zu können. Meine besondere Verbindung zu Rot-Weiss Essen macht diese Aufgabe für mich zu einer Herzensangelegenheit."

Michael Lorenz als Spieler:

SV Babelsberg: 119 Spiele, 13 Tore, keine Vorlage

Rot-Weiss Essen: 118 Spiele, 10 Tore, 1 Vorlage

SC Paderborn: 49 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage

KFC Uerdingen: 22 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage

Rot-Weiss Essen II: 10 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

BFC Dynamo: 5 Spiele, kein Tor, keine Vorlage