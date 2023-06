Ex-Trainer über RWE-Stürmer: "Er isst nur Weißbrot und hat eine Brust wie aus Stahl"

Rot-Weiss Essen hat bisher vier Zugänge vorgestellt. Für die meisten Fans unbekannte Spieler. RS versucht, den Fans die Neuen ein wenig näherzubringen.

Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt) und Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig) - so heißen die bisherigen vier Zugänge von Rot-Weiss Essen.

Namen, die sich nicht jedem Fan sofort geläufig sein dürften. Manu hatte RevierSport schon in Person von dessen bisherigem Mannschaftskollegen Nazzareno Ciccarelli etwas näher vorgestellt. Nun haben wir bei Hilger Wirtz von Elmendorff (58) nachgefragt, wie Stürmer Doumbouya denn so tickt.

Von Elmendorff ist seit 2015 Trainer des MTVE Celle und hatte den 25-jährigen Doumbouya von Januar 2018 bis Juli 2019 unter seinen Fittichen. Hier erzielte der neue RWE-Stürmer auch satte 35 Tore in 40 Einsätzen. So viel vorweg: Von Elmendorff ist von Doumbouyas starker Karriere nicht überrascht.

Hilger Wirtz von Elmendorff, was für einen Stürmer bekommen die RWE-Fans denn in der kommenden Saison zu sehen?

Einen sehr vorbildlichen Fußballer und Menschen. Moussa kam 2017 als Flüchtling nach Celle und hat eine Bilderbuch-Integration vollzogen. Er hat hier in der Kreisliga gekickt und so sind wir auf ihn aufmerksam geworden. Wir haben ihn dann im Januar 2018 zu uns geholt. Neben dem Fußball hat er auch eine Dachdecker-Lehre absolviert. Er war immer pünktlich, immer zuverlässig und wissbegierig. Er konnte sich auch schnell verständigen. Moussa ist, wie ein echter Afrikaner, immer gut gelaunt. Fußballerisch haben wir sofort gesehen, dass er für Höheres bestimmt ist. Er ist überaus athletisch, beidfüßig und hat einen Körper - das ist einfach unglaublich. Ich erzähle Ihnen mal etwas.

Bitte...

Als Trainer klopft man seinen Spielern schon mal auf den Rücken oder die Brust. Normalerweise denkt man sich nichts dabei und bemerkt auch nichts. Aber bei Moussa habe ich nur große Augen gemacht. Wenn man an seine Brust klopft, dann ist das unfassbar. Der Mann ist aus Stahl, er hat da in der Brust eine Stahlplatte. So muskulös ist er. Dabei sagte er immer, dass er nur Weißbrot isst (lacht). Er hat da einfach gute Gene und ist, salopp gesagt, eine echte Maschine.

Seine körperlichen Voraussetzungen sind einfach überragend und fußballerisch hat er mit Sicherheit auch einiges dazugelernt. Wenn er jetzt noch die Bude trifft, dann werden die Fans in Essen ihn lieben. Das wünsche ich ihm. Hilger Wirtz von Elmendorff

Wie haben Sie seinen Werdegang verfolgt?

Sehr interessiert natürlich. Er ist einfach ein super Junge und immer fleißig gewesen. Was auch interessant ist: er hat in seiner Heimat Guinea nie in einem Verein gespielt. So gesehen ist er ein Naturtalent. Er kommt nach Deutschland, spielt in der Kreis-, dann Oberliga und landet plötzlich in der 3. Liga in Ingolstadt und jetzt diesem tollen Traditionsklub Rot-Weiss Essen. Klar: Die Luft da oben wird immer dünner. Da ist es nicht so einfach, Tore zu erzielen. Aber ich denke, dass er das noch hinbekommen kann. Er hat ja alles drauf. Wenn ich da nur an seine immense Sprungkraft denke. Er war bei uns im Training gefühlt einen halben Meter über seinem Gegenspieler, aber aufgrund des schlechten Timings konnte er die Bälle nicht bekommen. Ich hoffe, dass er das mittlerweile besser drauf hat (lacht).

Glauben Sie, dass er sich bei RWE durchsetzen wird?

Ja, das schafft er. Christoph Dabrowski kennt ihn ja auch gut. Moussa ist ein geerdeter Bursche. Er ist mit so wenigen Habseligkeiten nach Deutschland gekommen und hat jetzt so viel erreicht. Wenn er so bleibt wie er ist, dann ist sein Weg noch längst nicht beendet. Seine körperlichen Voraussetzungen sind einfach überragend und fußballerisch hat er mit Sicherheit auch einiges dazugelernt. Wenn er jetzt noch die Bude trifft, dann werden die Fans in Essen ihn lieben. Das wünsche ich ihm.