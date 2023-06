3. Liga: Özkan wechselt von BVB II zu Zweitliga-Absteiger

Der Neuaufbau bei Arminia Bielefeld wird weiter vorangetrieben. Mit Can Özkan kommt ein Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund II zurück in seine Geburtsstadt.

Seit Anfang Juni war klar, dass der Vertrag von Can Özkan bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund nicht verlängert wird. Der 3. Liga bleibt der 23-Jährige dennoch erhalten. Er kehrt zu seinem Ausbildungsverein zurück.

Obwohl der Rechtsverteidiger beim BVB regelmäßig spielte und in der abgelaufenen Saison auf 28 Einsätze (ein Tor) kam, trennten sich die Wege nach nur einem Jahr. Dennoch wird es zu einem baldigen Wiedersehen kommen. Özkan spielt ab sofort für Arminia Bielefeld. Das gab der Zweitliga-Absteiger am Dienstag (20. Juni) bekannt.

Den DSC hatte der gebürtige Bielefelder erst vor zwei Jahren in Richtung Düsseldorf verlassen, wo er für die zweite Fortuna-Mannschaft in der Regionalliga West auflief. "Mit Can verpflichten wir einen Spieler, der schon in jungen Jahren seine Spuren im Verein hinterlassen hat", sagt Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport, über die Neuverpflichtung.

Mit 13 Jahren kam Özkan 2012 in das Bielefelder Nachwuchsleistungszentrum. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften und gab im Februar 2018 sein Profidebüt in der 2. Bundesliga. "Er ist in der Defensive vielseitig einsetzbar, hat seine Stärken im Zweikampfspiel und eine gute Übersicht. Ich bin mir sicher, dass wir sehr viel Freude an ihm haben werden", so Mutzel weiter.

Auch Özkan könne es kaum erwarten, wieder in der SchücoArena aufzulaufen. "Michael und Mitch (Kniat, Bielefeld-Trainer, Anm. d. Red. haben mich mit ihren Visionen und Ideen für die kommende Saison beeindruckt. Ich freue mich sehr, Teil dieses Neuanfangs zu sein und in meiner Heimatstadt für die Arminia zu spielen."

Damit nimmt der Bielefelder Umbruch langsam an Fahrt auf. Für die neue sportliche Doppelspitze Mutzel-Kniat ist Özkan der dritte Neuzugang in diesem Sommer. Zuvor wurden bereits Sam Schreck (Erzgebirge Aue) und Louis Oppie (Hannover 96) vorgestellt.

Das erste Pflichtspiel der Arminen wird am Wochenende vom 11. bis 14. August die erste Runde im DFB-Pokal sein. Gegner ist dann der VfL Bochum.